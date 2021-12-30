CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun erken seçim beklentisi kurultayı erteletiyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu yıl yapılacak CHP'nin büyük kurultayını erken seçim olma ihtimalinden dolayı rafa kaldıracaklarını belirtti.

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Muhalefetin ısrarla talep ettiği erken seçim için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 2023 Haziran'da yapılacağını söyleyerek tartışmaları noktaladı ancak muhalefet partileri bu ısrarında devam ediyor.

Önceki gün partisinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu üyeleri ve ekonomi kurmaylarıyla yemekte buluşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarına hazırlanın talimatı verdi.

Yemekte erken seçimi gündeme getiren Kılıçdaroğlu, "Seçim olur bu sene. Olabilme ihtimali var. Bundan sonra her an seçim kararı alınabilir. Hazır olmamız lazım" ifadelerini kullandı.