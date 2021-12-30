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Türkiye 30 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 30 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 369 bin 647 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 39 bin 681 kişinin testi pozitif çıktı, 139 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 131 milyon 134 bin 774'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 30 Aralık 2021 Perşembe günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 369 bin 647 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 39 bin 681 kişinin testi pozitif çıktı, 139 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 24 bin 854 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "İki faktörü birlikte düşünmek zorundayız. Vaka sayıları yakın günlere kıyasla iki katına yaklaşıyor. Öte yandan vakalar içinde oranı giderek yükselen Omicron varyantının bulaşma kabiliyeti fazla. Mevcut durum alışageldiğimizden çok daha dikkatli olunmasını şart kılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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