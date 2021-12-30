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Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminin galasına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminin galasına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de teröristlerle Mehmetçik'in girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filminin galasına katıldı.

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TRABZON Maçka'da 11 Ağustos 2017'de teröristlerle Mehmetçik'in girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül'ün doğum günü 1 Ocak 2022'de sinemaseverlerle buluşacak 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filminin galası Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, filmi izlemeden önce şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ve şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in eşi Cemile Gedik ile bir süre sohbet etti.

Erdoğan, filmi Ayşe Bülbül ve Cemile Gedik ile birlikte izledi.

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