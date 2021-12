311 Danimarkalı çocuğun CIA deneylerinde kullanıldığı iddia edildi

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) desteklediği ve 1960'lı yıllarda şizofreni ile ilgili yapılan deneylerde 311 Danimarkalı çocuğun kullanıldığı iddia edildi. İddialara ilişkin CIA'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

DANİMARKA'nın en eski ve en büyük kuruluşlarından Danish Radio'nun 'The Search for Myself' adlı belgeselinde Kopenhag'da bir hastanede şizofreni ve kalıtsallık üzerinde yapılan deneylerde 311 Danimarkalı çocuğun kullanıldığı ve bu çocukların genellikle yetimhanelerden seçildiği belirtildi.

Bu deneylerde kullanıldığını iddia edenlerden Per Wennick, vücuduna elektrotlar takıldığını ve gürültülü seslere maruz bırakıldığını öne sürerek, "Çok rahatsız ediciydi. Ve bu sadece benim hikayem değil, çok sayıda çocuğun yaşadığı bir şeydi" dedi.

Wennick'in iddiası ve ulusal arşiv verilerine göre deneyler ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından finanse edilen İnsan Ekolojisi Fonu tarafından gerçekleştirildi.

İddialara ve belgesele ilişkin CIA'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.