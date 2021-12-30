Anadolu Efes 9. yenilgisini aldı!

Turkish Airlines Euroleague'in 18. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, deplasmanda Unics Kazan'a 75-67 yenilerek 9'uncu mağlubiyetini aldı.

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Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 18. hafta maçında deplasmanda Rusya temsilcisi UNICS Kazan'a 75-67 yenildi.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon 9. mağlubiyetini yaşadı. Ev sahibi ekip ise 11. galibiyetini elde etti.

AVRUPA KUPALARINDA 745. RANDEVU

Anadolu Efes, UNICS Kazan müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 745. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 745. karşılaşmada 424 galibiyet ve 321 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY EuroLeague'de ise 497. maçını oynadı.

Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 267 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, UNICS Kazan yenilgisiyle 230. mağlubiyetini aldı.

UNICS Kazan: 75 - Anadolu Efes: 67

Salon: Kazan

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Elias Koromilas (Yunanistan), Milos Koljensic (Karadağ)

UNICS Kazan: John Brown 20, Lorenzo Brown 7, Hezonja 9, Uzinskii 3, Vorontsevich 12, Spissu 9, Canaan 9, Brantley 6, Klimenko, Mayo

Anadolu Efes: Larkin 17, Beaubois 5, Moerman 5, Pleiss, Anderson 8, Singleton 11, Bryant 6, Erten Gazi, Dunston 15, Petrusev