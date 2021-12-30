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Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jailson'u gündemine aldı

Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jailson'u gündemine aldı

Çin Ligi ekiplerinden Dalian Pro ile sözleşmesini fesheden Jailson için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi.

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2018-20 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen ve 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Dalian Pro takımının yolunu tutan Jailson'un sözleşmesini feshettiği ve sarı kırmızılıların ilgilendiği iddia edildi.

Brezilya basınında çıkan habere göre, Galatasaray, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Jailson'la yakından ilgileniyor.

Ayrıca, Jailson'a Portekiz'den bir ekibin de talip olduğu belirtilirken sarı kırmızılıların bonservisi bulunmayan oyuncuyu ilk sıraya aldığı kaydedildi.

Olaylı derbide 8 maç ceza almıştı

Jailson, 2018-19 sezonunda oynanan derbide o dönem Galatasaray forması giyen Belhanda'ya attığı tokat sonrasında 8 maç ceza almıştı.

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