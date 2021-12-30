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İstanbul'da yılbaşı öncesi asayiş denetimi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da yılbaşı öncesi asayiş denetimi

İSTANBUL'da yılbaşı öncesi Yeditepe Huzur Denetimi yapıldı. Helikopter destekli yılın son denetiminde şüpheli görülen araçlar durdurulup didik didik aranırken sürücü ve yolcuların da üst araması yapıldı.

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Yılbaşı öncesi İstanbul'un 39 ilçesinde eş zamanlı olarak Yeditepe Huzur Denetimi yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetim Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ekipleri ve Motosikletli Polis Timlerinin katılımıyla 195 noktada gerçekleştirilen denetimlerde şüphe üzerine durdurulan araçlar didik didik arandı.

Üst araması yapılan sürücü ve yolculara ayrıca Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulandı.

Taksim Meydanı'nda helikopter destekli olarak gerçekleştirilen denetimde 'Kanıt' adlı narkotik köpeği de araçlarda uyuşturucu madde aradı.

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