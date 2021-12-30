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Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın fotoğrafları oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın fotoğrafları oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen 'yılın fotoğrafları' oylamasına katıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği 'haber, yaşam ve spor' kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Fotoğraflar hakkında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'den bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, haber kategorisinde Amer Shallodi'nin 'orantısız güç' fotoğrafını oyladı.

Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin 'İstanbul ve hilal' fotoğrafını oylayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, spor kategorisinde ise oyunu Ali Atmaca'nın 'şampiyon Mete Gazoz' fotoğrafından yana kullandı.

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