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Önder Karaveli: Beşiktaş taraftarı vazgeçmeyeni sever

Önder Karaveli: Beşiktaş taraftarı vazgeçmeyeni sever

Beşiktaş'ın Altay'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında konuk ettiği Altay'ı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Karşılaşmanın ardında Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli açıklamalarda bulundu.

Önder Karaveli'nin açıklamaları şu şekilde:

“Zor geçeceğini biliyorduk"

“Zor geçeceğini biliyorduk. Hiçbir maç kolay geçmiyor zaten. 3 gündür sürpriz sonuçlar gördük, çok zorlanan rakiplerimizi gördük. Bugünün kolay olmayacağını biliyorduk ama bugünü kolaylaştıracak şey, ilk golü atmaktı.”

"Üst tura yükselmek bizim için güzeldi"

“İlk gol, ilk devre gelmeyince savunma sertleşti. Sonucuna baktığımızda, bugün takımımız 26. resmi maçını oynadı. Bütün bunlara rağmen, sonucunda maçı kazanmak, kupada bir üst tura yükselmek bizim için güzeldi.”

“Beşiktaş taraftarı, vazgeçmeyenleri hep sever"

“Beşiktaş taraftarı, vazgeçmeyenleri hep sever. Biz de hiçbir maçta, vazgeçmeyen bir görüntü vermeyi istiyoruz."

"Kupayı kazananın Beşiktaş olmasını istiyorum"

“Kısa zamanda böyle bir maçta, Süper Kupa maçında Beşiktaş’ın başında olmak benim için çok güzel olacak. O gün, bu kupayı kazananın Beşiktaş olmasını istiyorum. Benimle, bensiz… Biz de bunun bir parçası olabilirsek, ne mutlu bize.”

"Sadece iyi temsile odaklandım"

“Geldiğim günden beri oynayacağımız maçlara odaklanıyorum, sonrasına bakmıyorum. Pozisyonumun ne olacağına da bakmadım. Sadece iyi temsile odaklandım. Bundan sonrası da benim için aynı şekilde devam ediyor.”

“Benim düşündüğüm tek şey, Beşiktaş’ın iyi bir parçası olabilmek.”

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