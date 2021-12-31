Aslı Bilimliler kaç yaşında Deha Bilimiler eşi ne iş yapıyor? Deha Bilimiler çocukları

Magazin basını şarkıcı Deha Bilimliler ile modacı Gülşah Saraçoğlu'nun yasak aşkını konuşuyor. İddiaya göre Deha Bilimliler sahne aldığı mekana gelen Gülşah Saraçoğlu ile bir eve gitti ve avukat Aslı Bilimliler'i aldattı. Bu haberin ardından 3 çocuğu olan Deha Bilimliler'in hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir Deha Bilimliler, yaşı kaç, eşi Aslı Bilimliler kimdir?

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Magazin basını günlerde şarkıcı Deha Bilimliler ile ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun yasak aşk iddialarını konuşuyor. Evli ve dört çocuk babası olan Deha Bilimliler'in sahne aldığı mekana gelen modacı Gülşah Saraçoğlu ile çıktığı ve gizlice bir evde buluştuğu iddia ediliyor. Magazin basınına bomba gibi düşen bu yasak aşk iddialarının ardından taraflar söylenenleri kesin bir dille yalanlasa da sosyal medyada yasak aşkın fotoğrafları dolaştığı söyleniyor. Avukat Aslı Bilimliler ile evli olan Deha Bilimliler'in eşiyle şu sıralar küs olduğu da konuşulanlar arasında. Yasak aşk haberinin ardından Deha Bilimliler'in hayatı merak konusu oldu. Birçok şarkının söz yazarı da olan Deha Bilimliler 3 çocuk babası, 37 yaşında ve evli..

2.Sayfa programına telefonla bağlanarak hakkındaki iddialara açıklık getiren Deha, "Yıllardır Gülşah Saraçoğlu sahneme gelir, ailecek tanırız. Evime giriş çıkış saatim bellidir. Bu durum Gülşah'ın tarafından ya da sahnelerimi çekemeyenler tarafından yapılmış bir komplo! Eşim de bu durumu olgunlukla karşıladı." açıklamasında bulundu.

Yayına Gülşah Saraçoğlu'da katılarak, "Fotoğraf olduğunu söylüyorlar. Deha'nın sahnesine uzun zamandır giderim. Neden şimdi böyle bir iddia atıldı anlam veremiyorum. Benim çocuğum var, Deha'nın daçocukları ve mutlu bir evliliği var. Böyle birşey söz konusu bile olamaz" dedi.

Deha Bilimlier kimdir: Deha Bilimlier, 4 Haziran 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra müziğe yöneldi ve 2004 yılında katıldığı Akademi Türkiye adlı bir reality show ile Türkiye'de tanınan bir isim haline geldi.

Amatör olarak sürdürdüğü müzik kariyerini 2008 yılında çıkardığı 5555 adlı single çalışmasıyla sonlandırdı ve profesyonel müzik kariyerine adım attı.

2013 yılında ilk albümü olan "Mutasyon"u piyasaya süren Deha Bilimlier, çıkardığı albüm ile müzik dünyasında adını duyurmaya başladı. Çıkardığı albüm oldukça iyi eleştiriler aldı.

Deha Bilimlier, 2016 yılında çıkardığı "Kalben" adlı albümüyle de tanınan bir isim oldu.

Puhu TV üzerinde yayınlanan internet dizisi Fi'de yer aldı. Dizide rol gereği klip çeken Deha Bilimlier'e, Serenay Sarıkaya eşlik etti.