31 Aralık yarım gün mü bugün öğleden sonra okullar tatil mi?

Yeni yıl 2022'ye girmeye saatler kala birçok vatandaş 31 Aralık resmi tatil mi sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. 1 Ocak 2022 resmi tatilinden bir gün önceye denk gelen 31 Aralık resmi tatil değildir. Yani bugün cuma günü okullar tam gün açık olacak, 31 Aralık öğleden sonra okullar tatil olmayacak.

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Yeni bir yıla girmeye saatler kaldı, bugün 2021 yılının son günü olan 31 Aralık cuma. 2022'ye girmeye az bir zaman kala birçok vatandaş bugün resmi tatil mi, 31 Aralık cuma günü okullar yarım gün mü araştırması yapmaya başladı. Bugün diğer yıllarda olduğu gibi 31 Aralık tatil olmayacak, okullar bugün öğleden sonra tatile girmeyecek. 1 Ocak 2022 cumartesi ise yılın ilk resmi tatili olacak.

Merak edilen bir başka soru ise bugün bankalar, noterler, sağlık ocakları ve kargolar açık olacak mı sorusu oldu. Bugün yani 31 Aralık resmi tatil olmadığı için tüm çalışanlar normal mesai saatlerinde çalışacak. Devlet kurumundaki memurlar da bugün tam gün mesai yapacak.

Bugün 31 Aralık okullar yarım gün mü: 31 Aralık 2021 günü bu seneki takvime göre cuma gününe denk gelecek. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununa göre tatil günleri resmi ve dini bayram olarak ikiye ayrılmaktadır. Tatil günleri aşağıdaki gibidir;

Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

B) Dini bayramlar şunlardır:

1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) (Değişik: 25/10/2016-6752/2 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.

D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

Yılbaşı kutlamak caiz mi, çam ağacı süslemek caiz mi Diyanet cevap verdi...

Yılbaşı kutlamasının günah olup olmadığı sorusuna cevap arayanlar için Diyanet'in bu konudaki açıklaması şöyle:

'Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.S.)’in Mekke’den Medine’ye hicreti, Kamerî takvimde yılbaşı olarak kabul edildiği gibi, Hz. İsa’nın doğumu da, Milâdi takvimde yılbaşı kabul edilmiştir.

Hz. İsa’nın doğum tarihinin 1 Ocak olduğu kesin olmamakla birlikte, Hristiyan âlemi yılbaşı gecesini Hz. İsa’nın doğum yıldönümü olduğu mülâhaza ve inancıyla kutlarlar; o gece için özel yemekler ve eğlenceler yaparlar, çocukları için önceden alıp hazırladıkları bazı hediyeleri -efsanevî bir kişi olan Noel Baba’nın getirmiş olduğunu söyleyerek, çocuklarına verirler, onları buna inandırırlar.

Yeni yıl dolayısıyla tebrikleşmekte bir sakınca yoktur. Ancak bir Müslümanın yılbaşı gecesi için özel yemek ve eğlenceler hazırlayarak Hristiyanların örf ve geleneklerini taklit etmesi uygun değildir.'

Yılbaşı Ağacı Süslemek Caiz mi?



Yılbaşında ağaç süsleme uygulaması Hristiyanlık ve pagan kültürü kökenli bir gelenektir. 'Kim herhangi bir gruba benzeşirse o da onlardandır.' (Ebu Davûd, Libas 4) hadisinde de belirtildiği gibi, Hristiyanlar'ın adetlerine uyum sağlamak ve onlara benzeşmek, İslam dininde yasaklanmıştır.