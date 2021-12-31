AK Parti yeni modeli anlatmak için 81 ilde harekete geçti

AK Parti, hem yeni ekonomi modelini hem de son günlerde atılan adımları vatandaşa anlatmak için 81 ilde harekete geçti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bütün milletvekilleri kendi bölgelerindeki vatandaşa yeni ekonomi modelini ve atılan adımları anlatmak için görevlendirilirken, teşkilat da 81 ilde kapı kapı dolaşarak hazırlanan broşürleri dağıtıyor. Milletvekilleri ve teşkilat, yeni modelle ilgili ‘yatırım’, ‘istihdam’, ‘üretim’, ‘ihracat’ ve ‘büyüme’ başlıkları altında bilgilendirmeler yapıyor.

Broşürde, asgari ücrette tarihin en yüksek artışın uygulandığı, burs fiyatlarının artırıldığı, yerli aşının üretildiği, bireysel emeklilikte devlet katkısının artırıldığı, stopaj ve ihracatçılara nasıl destekler verildiği anlatılıyor.

Milletvekillerine ve parti teşkilatına söz konusu yeni ekonomi modeliyle ilgili vatandaştan olumlu tepkiler geldiği de ifade ediliyor. Milletvekilleri ve teşkilat ayrıca, vatandaşların beklenti ve taleplerini dinliyor. AK Parti’nin, önümüzdeki dönemde yeni ekonomi modelini anlatmak için sivil toplum kuruluşlarıyla da toplantılar yapacağı öğrenildi.

Hedeflere çok yakınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın broşürdeki mesajları şöyle: Yeni bir yüzyılın ilk çeyreğinde, büyük ve güçlü Türkiye hedefine hiç olmadığımız kadar yakınız. Sessiz devrimlerimizi yeşil kalkınma devrimiyle tahkim ederek, eğitim ve kültür başta olmak üzere her alanda ülkemizi 2053 vizyonuna hazırlıyoruz. Yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla, cari fazlayla ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesini sağlayacak adımları atıyoruz.

Türkiye, önümüzdeki asrın lider ülkeleri arasındaki yerini aldığında, güvenlikten ekonomiye her alanda dile getirdiği ‘dünya beşten büyüktür’ itirazına uygun şekilde daha adil, daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir bir küresel düzenin inşasında öncü rol üstlenecektir.