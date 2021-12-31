BIST 1.878
DOLAR 13,22
EURO 14,98
ALTIN 773,58
HABER /  GÜNCEL  /  EMLAK

Kamu lojmanlarının kiralarına TÜFE'ye göre yüzde 18 zam

Kamu lojmanlarının kiralarına TÜFE'ye göre yüzde 18 zam

Kamu lojmanlarının aylık kira bedellerine 2022'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranları dikkate alınarak, yüzde 18 artış yapıldı.

Abone ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan Milli Emlak Genel Tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamında kalan kamu konutlarının 2022'de metrekare başına aylık kira bedelleri ile bunun dışında kalan ve konutta oturanlarca karşılanması gereken bedeller, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE-12 aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranları dikkate alınarak, yüzde 18 oranında artırıldı.

Yeni bedeller, 15 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak.

Açıklanan tebliğ kapsamında kamu lojmanları kirası kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda metrekaresi 3 lira 62 kuruş, kalorifersiz konutlarda metrekaresi 5 lira 66 kuruş ve kaloriferli konutlarda metrekaresi 7 lira 43 kuruş olacak şekilde belirlendi.

Kamu lojmanlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 2 lira 97 kuruş yakıt bedeli kiraya ek olarak tahsil edilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Kırmızı ete yüzde 100 zam yaptılar! Market ve kasaplara dikkat çekti
Kırmızı ete yüzde 100 zam yaptılar! Market ve kasaplara dikkat çekti
Kulüp dizisindeki Raşel kimdir Matilda'nın kızını gerçekte kim oynuyor?
Kulüp dizisindeki Raşel kimdir Matilda'nın kızını gerçekte kim oynuyor?
Bülent Arınç'tan İBB'ye terör teftişine olay tepki! "Ekrem İmamoğlu, yüzde 50'nin üstünde gelir'
Bülent Arınç'tan İBB'ye terör teftişine olay tepki! "Ekrem İmamoğlu, yüzde 50'nin üstünde gelir'
İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini duyurdu! Binlerce personel görev yapacak
İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini duyurdu! Binlerce personel görev yapacak
Ziraat Katılım kur korumalı hesaplara dini "İcazet Belgesi" aldı Bazı ilahiyatçılar faiz saymıştı
Ziraat Katılım kur korumalı hesaplara dini "İcazet Belgesi" aldı Bazı ilahiyatçılar faiz saymıştı
Aslı Bilimliler kaç yaşında Deha Bilimiler eşi ne iş yapıyor? Deha Bilimiler çocukları
Aslı Bilimliler kaç yaşında Deha Bilimiler eşi ne iş yapıyor? Deha Bilimiler çocukları
Devlet Bahçeli'den emekli ve memur maaş zamlarıyla ilgili önemli açıklama
Devlet Bahçeli'den emekli ve memur maaş zamlarıyla ilgili önemli açıklama
Emniyet PKK'nın kurduğu DİAYDER'in şemasını çıkardı 5'i İBB'de işe alındı
Emniyet PKK'nın kurduğu DİAYDER'in şemasını çıkardı 5'i İBB'de işe alındı
Koronavirüs vakalarını bile geçti! Influenza en ağır haliyle aramızda
Koronavirüs vakalarını bile geçti! Influenza en ağır haliyle aramızda
Deha Bilimliler kimdir eşini aldatma olayı gündem oldu! Deha Bilimliler eşi kimdir?
Deha Bilimliler kimdir eşini aldatma olayı gündem oldu! Deha Bilimliler eşi kimdir?