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Amasya'da pastanedeki yazıyı görenler şaştı kaldı! 7 yıldır yapıyor: Müşterilerimizi şimdiden uyarıyorum

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Amasya'da pastanedeki yazıyı görenler şaştı kaldı! 7 yıldır yapıyor: Müşterilerimizi şimdiden uyarıyorum

AMASYA’da bir pastane, yılbaşında satışlarını artırmak için 3 çeşit pastanın içine birer çeyrek altın yerleştirdi. Çalışanların “Dikkat! Altın çıkabilir” diye müşterilerini uyaracağı pastalar yarın sabahtan itibaren satışa çıkacak.

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İl merkezinde hizmet veren pastanenin sahibi Nurettin Fışkın, 7 yıldır yılbaşı günlerinde uyguladıkları kampanya ile altın kazanma umuduyla kendilerini tercih eden müşterilerinin yüzünü güldürmeyi amaçladıklarını belirtti. Bin 500’den fazla pastanın satışa sunulacağına değinen Fışkın, “Tanesini bin 250 liradan aldığım altınların hangi pastada olduğunu sadece ustamız biliyor. Bu yılda 3 çeyrek altını şanslı müşterilerimize vereceğiz.
‘Dikkat pastadan altın çıkabilir.’ Müşterilerimizi şimdiden uyarıyorum” dedi. Geçen yıl önce kendisinin sonra da doğum günü için eşinin aldığı pastaların içinden çeyrek altın çıktığını anlatan talihli müşteri Serpil Şen de, şaşırıp sevindikleri durum sonrasında altınları öğrencilere hediye ettiklerini söyledi.

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