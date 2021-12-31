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Çok kuvvetli geliyor Meteoroloji kırmızı kod verdi! Çok tehlikeli hayatı kabusa çevirecek: İstanbul Ankara Antalya İzmir

Çok kuvvetli geliyor Meteoroloji kırmızı kod verdi! Çok tehlikeli hayatı kabusa çevirecek: İstanbul Ankara Antalya İzmir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre birçok ilde kuvvetli yağış bekleniyor. Merakla beklenen hava tahmini raporu yayınlandı.

Çok kuvvetli geliyor Meteoroloji kırmızı kod verdi! Çok tehlikeli hayatı kabusa çevirecek: İstanbul Ankara Antalya İzmir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Karadeniz kıyıları, Tokat çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey kesimleri, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, İstanbul, Sakarya, Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin yağmurlu geçeceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 

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Çok kuvvetli geliyor Meteoroloji kırmızı kod verdi! Çok tehlikeli hayatı kabusa çevirecek: İstanbul Ankara Antalya İzmir

Yağışların; bu sabah saatlerinde Antalya merkez ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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Çok kuvvetli geliyor Meteoroloji kırmızı kod verdi! Çok tehlikeli hayatı kabusa çevirecek: İstanbul Ankara Antalya İzmir

Antalya için kritik uyarı: Meteoroloji'nin açıklamasında "Yağışların; bu sabah saatlerinde Antalya merkez ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

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Çok kuvvetli geliyor Meteoroloji kırmızı kod verdi! Çok tehlikeli hayatı kabusa çevirecek: İstanbul Ankara Antalya İzmir

Açıklamada "Rüzgarın; bu sabah saatlerinde Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri  kullanıldı.

İşte illere göre hava durumu...

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