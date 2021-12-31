BIST 1.879
DOLAR 13,22
EURO 14,98
ALTIN 772,42
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası üçüncü döviz müdahalesinin büyüklüğünü açıkladı

Merkez Bankası üçüncü döviz müdahalesinin büyüklüğünü açıkladı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası 10 Aralık'ta yapılan üçüncü doğrudan döviz müdahalesinde 687 milyon dolar sattığını açıkladı.

Abone ol

TCMB, 3 Aralık'ta satım yönünde yapılan ikinci döviz müdahalesinde 504 milyon dolar sattığını açıklamıştı. Merkez Bankası 3 Aralık'ta Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda da yaklaşık 51 milyon dolarlık işlem gerçekleştirmişti.

Daha önce Bloomberg HT’ye konuşan kaynaklar, Merkez Bankası'nın ilk doğrudan müdahale ile spot piyasaya yaklaşık 700 milyon dolarlık döviz satışı gerçekleştirdiğini belirtmişti. Öğlen yapılan ilk müdahale sırasında 500 milyon dolara yakın olan işlem büyüklüğü, öğleden sonra piyasanın sakinleşmesinin ardından yaklaşık 200 milyon dolar olarak devam etmişti.

TCMB aynı hafta 3 Aralık'ta döviz piyasasına ikinci müdahaleyi de gerçekleştirmişti. Bloomberg HT'ye konuşan kaynaklar ikinci müdahalede toplamda 300 milyon dolarlık, üçüncü müdahalede 500 milyon dolarlık, dördüncü müdahalede 2,5 milyar dolarlık ve beşinci müdahalede ise 2 milyar dolarlık satış yapıldığını belirtmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya Devlet Başkanı Putin 'büyük hata olur' dedi ABD Başkanı Biden'ı uyardı
Rusya Devlet Başkanı Putin 'büyük hata olur' dedi ABD Başkanı Biden'ı uyardı
Amasya'da pastanedeki yazıyı görenler şaştı kaldı! 7 yıldır yapıyor: Müşterilerimizi şimdiden uyarıyorum
Amasya'da pastanedeki yazıyı görenler şaştı kaldı! 7 yıldır yapıyor: Müşterilerimizi şimdiden uyarıyorum
Geçen hafta her 100 kişiden biri Kovid-19'a yakalandı
Geçen hafta her 100 kişiden biri Kovid-19'a yakalandı
Özbekistan’da üniversitelerde başörtüsü ve uzun etek yasaklandı mı? Açıklama geldi
Özbekistan’da üniversitelerde başörtüsü ve uzun etek yasaklandı mı? Açıklama geldi
Yeni bir pitbull saldırı vakasını okul müdür yardımcısının dikkati önledi
Yeni bir pitbull saldırı vakasını okul müdür yardımcısının dikkati önledi
İzmir'de avukatın kullandığı araçtan çıkanlar pes dedirtti
İzmir'de avukatın kullandığı araçtan çıkanlar pes dedirtti
Bugün bankalar kaça kadar açık 31 Aralık bankalar yarım gün mü?
Bugün bankalar kaça kadar açık 31 Aralık bankalar yarım gün mü?
Kamu lojmanlarının kiralarına TÜFE'ye göre yüzde 18 zam
Kamu lojmanlarının kiralarına TÜFE'ye göre yüzde 18 zam
Kırmızı ete yüzde 100 zam yaptılar! Market ve kasaplara dikkat çekti
Kırmızı ete yüzde 100 zam yaptılar! Market ve kasaplara dikkat çekti
Kulüp dizisindeki Raşel kimdir Matilda'nın kızını gerçekte kim oynuyor?
Kulüp dizisindeki Raşel kimdir Matilda'nın kızını gerçekte kim oynuyor?