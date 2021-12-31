Nihat Özdemir'den Fenerbahçe'nin 2011 Süper Kupa talebine cevap

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe'nin 2011 Süper Kupa maçının oynanması talebine olumlu baktığını söyledi.

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Futbolda sözde şike davasının sonuçlanmasının ardından Fenerbahçe, 2011 Süper Kupa maçının oynatılmasıyla ilgili talepte bulunmuştu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe'nin talebine cevap verdi ve "Başvuruyu yönetim kurulu toplantısında değerlendirip karar vereceğiz. Benim kişisel görüşüm olumlu. Bu maç oynanabilir" ifadelerini kullandı.

NİHAT ÖZDEMİR: 2011 SÜPER KUPA'YLA İLGİLİ GÖRÜŞÜM OLUMLU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 2010-11 sezonunun TFF Süper Kupa maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özdemir, Fenerbahçe Kulübü'nün başvurusunun kendilerine ulaştığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Başvuruyu yönetim kurulu toplantısında değerlendirip karar vereceğiz. Benim kişisel görüşüm olumlu. Bu maç oynanabilir. Böyle bir kupa maçı Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri için yeni bir gelir kaynağı olur."

Beşiktaş'tan destek

Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı "2011 Süper Kupa maçı oynansın" talebine konunun bir diğer muhatabı olan Beşiktaş'tan da destek geldi.

Siyah beyazlı kulübün futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ yaptığı açıklamada "Sonuçta karar bizim elimizde değil. Türkiye Futbol Federasyonu bu yönde karar verirse biz tabii ki oynamak isteriz" değerlendirmesine bulundu.