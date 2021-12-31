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Taner Ay kaç yaşında neden öldü serveti nedir? Taner Ay sevgilisi var mı?

Taner Ay kaç yaşında neden öldü serveti nedir? Taner Ay sevgilisi var mı?

Suç örgütü lideri olan Sedat Peker'in videolarında sık sık bahsettiği ve Osmanen Germania’nın (Almanyalı Osmanlılar) yöneticilerinden olduğu iddia edilen Taner Ay trafik kazasında öldü. Ölümünün ardından Taner Ay'ın hayatı merak konusu oldu. Peki aslen Kırşehirli olan Taner Ay kimdir, kaç yaşında, sevgilisi kimdir?

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Bulgaristan'da aracının uçurumdan yuvarlanması üzerine hayatını kaybeden Taner Ay'ın yasaklı olan Almanyalı Osmanlılar çetesinin yönetiminde olduğu iddia edilmişti. Peki Sedat Peker'in bahsettiği Taner Ay kimdir? Taner Ay neden öldü? İşte Taner Ay hakkında detaylar...

Almanya’nın uyuşturucu, silah ve kadın ticareti yapmakla suçlayıp yasakladığı (2018) Osmanen Germania’nın (Almanyalı Osmanlılar) yöneticilerinden olduğu iddia edilen Taner Ay, Bulgaristan’da trafik kazasında öldü.

Sedat Peker'in Bahsettiği Almanyalı Osmanlılar Nedir?

Sedat Peker'in açıklamalarında değindiği Kırşehirli olup iş insanı kimliğiyle de bilinen Taner Ay’ın yöneticisi olduğu iddia edilen Almanyalı Osmanlılar, 2018 yılında uyuşturucu, fuhuş ve yasadışı silah ticareti suçlamalarıyla kapatılarak suç örgütü kabul edilmişti. Almanyalı Osmanlılar, kapatma kararının öncesinde 'boks kulübü' adıyla faaliyet yürütüyordu.

Taner Ay Almanya'da dünyaya geldi. Memleketi aslen Kırşehir, Kaman'dır. Eğitim hayatına Almanya'da başladı. Liseyi tamamladıktan sonra üniversite hayatını Londra'da sürdürdü. Taner Ay iş hayatına çeşitli sektörlerde adım atarak başladı. Emlak, enerji, sağlık ve sanayi alanında faaliyet gösteren şirketleri bulunan Taner Ay Almanca ve İngilizce dillerine oldukça hakimdir.

Taner Ay babası Çetin Ay ile birlikte Almanya'da çok branşlı şehir hastanesi kurdu. Bugün City Klinik Şehir Hastanesi Almanya'nın en büyük hastanelerindendir.Ayrıca babası Çetin Ay Avrupa İş Adamları Platformu kurucusudur. Çetin Ay Almanya Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Türk Dernekleri İnisiyatifi tarafından yılın iş adamı ödülüne layık görülmüştür. Bunun yanında Avrupa İş Adamları Platformu Başkanı, aynı zamanda Kıbrıs Duesseldorf Fahri temsilcisi, Esi Holding yöneticilerindendir.

Taner Ay 2018 yılında Kırşehirspor'u almak istediklerini belirtmiştir. Kendisi daha önce Almanya'da Fortuna Düsseldorf ve Bayer Levrekusen takımlarının alt kadrolarında forma giydi. Taner Ay bekar olup, yaşamını ise Almanya, Düsseldorf'da sürdürmekteydi.

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