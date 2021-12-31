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Benzin ve motorine kallavi zam! Gece 68 kuruş artan benzine 60 kuruş, motorine 1.30 lira zam

Benzin ve motorine kallavi zam! Gece 68 kuruş artan benzine 60 kuruş, motorine 1.30 lira zam

Dün gece yarısı 68 kuruş zam gelen benzine bu gece yarısı bir zam daha geliyor. Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 60 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruş zam gelecek.

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Dolar düşmesine rağmen akaryakıt fiyatlarındaki yüksek fiyat ve zam furyası devam ediyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 60 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Benzine 24 saat arayla zam yapılıyor

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)'den yapılan açıklama 31 Aralık (dün gece yarısı) itibariyle benzinin litre satış fiyatına 68 kuruş zam yapıldığı duyurulmuştu.

Dün gece gelen zam sonrası güncel benzin fiyatları

Gece yarısı gelen zamla birlikte; Ankara'da ortalama 11,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 12,37 liraya, İstanbul'da 11,63 liradan 12,31 liraya, İzmir'de 11,71 liradan 12,39 liraya çıktı. 

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