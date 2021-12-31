Altında yıl sonu sürprizi! 31 Aralık gram altın 790 lirayı aştı uzmanlar ne diyor 2022 yükseliş sürecek mi?

İslam Memiş 'açıkta kalmamak için bunu yapın' dedi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Düşecek mi, çıkacak mı? Bu düşünce ile yola devam edenler, yatırım yapanlar zarar edecek. Bu uygulamayı yapmazsanız zarar etmeye mahkum olacaksınız. Bu söyleyeceklerimi uygulayanlar şanslılardır. Arkadaşlar bu altın dolar paritesi şudur. Bugün elinizde 57 bin 900 dolar var. Bir kilogram altın alıyorsunuz. Elinizde 1 kilogram altın var bunu 57 bin 900 dolara bozduruyorsunuz. Yani dolarımı TL'ye çevirdim altın alacağım altınımı TL'ye çevirdim dolar alacağım işlemi değil direk altın-dolar paritesi işlemi. Açıkta kalmamak için bunu yapmak zorundasınız." dedi.

