MHP'li Semih Yalçın'dan CHP'li Özel'e sert sözler: Siyaset cücesi edepsiz hadsiz

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İmamoğlu için 'suçluysa görevden alınsın" diyen Devlet Bahçeli'ye milletin sandıkta tokat atacağını söyleyen CHP'li Özgür Özel'i topa tuttu.

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından CHP'li Özgür Özel'e sert tepki gösterdi.

İBB'de PKK iltisaklı personel iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma, MHP ile CHP arasındaki tansiyonu yükseltti.

Bahçeli'nin "İmamoğlu'nun görevden alınmasına" yönelik sözleri CHP'li yöneticilerin tepkisini çekti.

CHP Grup Başkanvekili Özel'in "Cesaretiniz varsa bütün seçimleri yenileyebilirsiniz. Millet size nasıl bir demokrasi tokadı atacak, ortada." açıklamasına MHP'li Semih Yalçın yanıt verdi.

"Hadi oradan hadsiz"

Twitter hesabından yapılan paylaşımda Yalçın şu ifadeleri kullandı:

''Siyasete intisap etmesine rağmen farmakolojik halüsinasyonların etkisinden bir türlü kurtulamayan CHP’li Özgür Özel, şimdi de kendini dev aynasında görmeye başlamış. Vah zavallı ecza bağımlısı!

Siyaset cücesi Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkındaki haklı değerlendirmelerini hazmedemeyerek Sayın Genel Başkanımıza dil uzatmaya yeltenmiş. Bununla da yetinmemiş, gömlek biçmeye kalkışmış. Hadi oradan hadsiz, sen kimsin, siyasi ederin nedir?

Bir yandan HDP ile kol kola politika yaparken diğer yandan MHP’yi bölücübaşı Öcalan mektubu üzerinden suçlamaya kalkmak; pişkinlik ve utanmazlıktan da öte, edepsizliktir! CHP’lilerin temelsiz suçlamalarının, yavuz hırsızın ev sahibini bastırmaya çabalamasından farkı yoktur.

PKK’nın siyasi kanadına açıkça destek vermedi mi?

CHP sözcüleri, siyasette başkalarına gömlek biçeceklerine partilerinin giydiği ihanet libasının hesabını versin. CHP Genel Başkanı daha iki gün önce HDP eş genel başkanlarıyla bir araya gelerek PKK’nın siyasi kanadına açıkça destek vermedi mi?

CHP-HDP iş birliği konusunda ikinciler ise kendilerinden çok emin. Baksanıza Pervin Buldan, 2023 Seçimlerinde muhtemel bir zillet ittifakı başarısı vuku bulursa mutlaka iktidara ortak olacaklarını, CHP’nin ve öteki yancılarının başka seçeneği olmadığını açıkça ilan etti.

“sahte İstanbul fatihi”ne gelince...

Politik aczini ve gizli gündemini açık etmemeye çalışırken CHP’nin sergilediği iftiracı, karalamacı ve inkârcı siyaset; ayıbını örtmeye yetmiyor. Devekuşunun başı toprağa girse de gövdesi ortada! İstanbul’un kapılarını HDP’nin oylarıyla açan “sahte İstanbul fatihi”ne gelince...

Onun, iş başına geçer geçmez ilk olarak PKK’nın siyasi acentesine diyet ödemenin derdine düştüğünü bilmeyen mi kaldı? İçişleri Bakanımızın açıklamalarından da anlaşılıyor ki bazı PKK ve öteki terör örgütü militanları İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alınmış.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dingo’nun ahırı değildir"

Madem mukavva fatih İmamoğlu millete kurşun sıkan hainlere devlet kadrolarını peşkeş çekmiştir; bunun bedelini elbette ödemelidir, ödeyecektir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dingo’nun ahırı değildir. Millî emanetin çarçur edileceği, milletin hak ve imkânlarının terör örgütlerine akıtılacağı yer hiç değildir!"