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Adana'da yangında korkunç görüntü komşuları son anda çıkardı tanınmayacak hale geldi

İhlas Haber Ajansı
Adana'da yangında korkunç görüntü komşuları son anda çıkardı tanınmayacak hale geldi

Adana’da müstakil evde elektrikli sobadan çıkan yangında mahsur kalan kişiyi komşuları pencerenin demirini keserek kurtardı. Kurtarılan kişinin vücudunun çeşitli yerlerinden yanıklar oluşurken aynı zamanda dumandan etkilendi. Hastaneye kaldırılan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Adana'da yangında korkunç görüntü komşuları son anda çıkardı tanınmayacak hale geldi

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’nde bir müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yalnız yaşayan H.R uyuduğu sırada elektrikli sobadan kaynaklı evinde yangın çıktı.

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Adana'da yangında korkunç görüntü komşuları son anda çıkardı tanınmayacak hale geldi

Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

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Adana'da yangında korkunç görüntü komşuları son anda çıkardı tanınmayacak hale geldi

Ekipler gelene kadar, H.R’in komşusu olan demir işi yapan bir kişi, demir makasıyla evin penceresini kesti. Ardından evin içerisinde mahsur kalan H.R’yi kurtardı.

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Adana'da yangında korkunç görüntü komşuları son anda çıkardı tanınmayacak hale geldi

Vücudunun çeşitli yerlerinden yanıklar oluşurken aynı zamanda dumandan etkilenen H.R, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. H.R’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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