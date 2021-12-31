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Fenerbahçe'nin Bayakşehir'e yaptığı Edin Visca teklifinin ayrıntıları ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Bayakşehir'e yaptığı Edin Visca teklifinin ayrıntıları ortaya çıktı

Süper Lig'in yıldızı Edin Visca'yı kadrosuna katmayı planlayan Fenerbahçe'nin Başakşehir'e para artı Sinan Gümüş ve Lemos'u önerdiği iddia edildi.

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Devre arasında kanat bölgesine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Başakşehir’in yıldız ismi Edin Visca’yı gündemine aldı. Başakşehir’in Boşnak oyuncu için 6 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtildi.

Fenerbahçe'nin telifi: Para + oyuncu

Sarı-lacivertliler bu transferi oyuncu takası ve bonservis bedeliyle bitirmeyi hedefliyor. Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Sinan Gümüş ve Beerschot’da kiralık olarak forma giyen Lemos bonservisiyle Başakşehir’e önerildi.

Fenerbahçe, Başakşehir ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan 31 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalamayı planladığı belirtildi.

Visca’ya yıllık 2 milyon Euro yıllık ücret önerdiği gelen haberler arasında.

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