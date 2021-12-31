Maaşlar artacak! "Öğretmenlik Meslek Kanunu'na" ilişkin yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

AK Parti, 12 maddelik "Öğretmenlik Meslek Kanunu'na" ilişkin yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

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AK Parti, 12 maddelik "Öğretmenlik Meslek Kanunu'na" ilişkin yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifle; öğretmenliği kariyer haline getiren düzenleme, uzman, başöğretmenlik ünvanı da vererek maaşlara bin ve 2 bin TL artış vermeyi öngörüyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, teklifin ayrıntılarına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

''Teklif 12 maddeden oluşuyor. Yürürlük tarihi 2023 olarak düzenlendi. Bu kanunla öğretmenlik mesleğini kariyer haline getiriyoruz. Meslekte 10 yılını tamamlayanlar uzman olacak ve 1000 TL maaşları artacak. Başöğretmen unvanı alanların maaşları 2 bin TL olarak artacak.''