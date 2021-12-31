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İBB sözcüsü Murat Ongun duyurdu! CNN Türk yayına katılma isteğini kabul etmedi

İBB sözcüsü Murat Ongun duyurdu! CNN Türk yayına katılma isteğini kabul etmedi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun'dan CNN Türk ifşası geldi. Murat Ongun, İBB’ye yönelik iddialar nedeniyle yayınlara katılma isteğinin CNN Türk tarafından kabul edilmediğini söyledi.

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İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne alınan kişiler arasında çok sayıda terörle iltisaklı kişi bulunduğu iddiaları üzerine aldığı teftiş kararı sonrası 4 Mülkiye Müfettişi İBB'ye giderek soruşturmaya başladı. CNN Türk yayınında konuyla ilgili iddialar gündeme geldi. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun sosyal medyadan yaptığı açıklamada CNN Türk yayına katılma talebinin kabul edilmediğini duyurdu. Murat Ongun açıklamasında "İBB’ye yönelik iddialarla ilgili bu akşam Halk TV, Habertürk ve KRT televizyonlarına telefon bağlantısıyla katılma talebim kabul edildi ve halkımızın doğru bilgilenmesine olanak sağlandı. CNNTürk yayınında yapılan yorumlara karşı, yayına katılma talebim ise kabul edilmedi" ifadelerine yer verdi.

Terörle iltisaklı kişilerin belediyede çalıştığı iddialarıyla ilgili ise Ongun "Biz bu kumpası Mart 2019'da da görmüştük. Malum medyaya servis edilen uydurma belgelerle yüzlerce kişi hedef gösterildi, günlerce Başkan Ekrem İmamoğlu'na saldırıldı. Yıllar geçti hiçbir suç tespit edilmedi." ifadelerini kullanmıştı.

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