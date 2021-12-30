İBB'deki 'terör teftişi'yle ilgili flaş gelişme! DİAYDER davasında iddianame kabul edildi
İÇİLERİ Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 'terör teftişi' başlatmasının nedenlerinden birisi olan terör bağlantılı gassallar olayında flaş gelişme!.. DİAYDER davasında iddianame kabul edildiAbone ol
PKK/KCK'nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttükleri iddia edilen Din Âlimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) yöneticileri ile üyelerinin de aralarında olduğu 10'u tutuklu 23 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.
DİAYDER soruşturması kamuoyunda son günlerde tartışılan konuların başında geliyordu. İddianamede geçen suçlamalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan terör teftişine dayanak olmuştu.