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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun mülakatlarla ilgili iddialarına açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun mülakatlarla ilgili iddialarına açıklama

KPSS'den yüksek puan almasına rağmen mülakatlarda bilerek düşük not verilerek elenenler olduğu ile ilgili iddialara ilişkin konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'na Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

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Milli Eğitim Bakanlığı, Kılıçdaroğlu'nu Danıştay'ın kararını açıklamaya davet ediyoruz. Kamuoyu yanlış yönlendirilmektedir, atıfta bulunduğu gibi bir karar yoktur. 

MEB'den yapılan açıklama şöyle:

"CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun öğretmen atama sürecinde gerçekleştirilen sözlü sınava yönelik yaptığı açıklamaya dair kamuoyunu bilgilendirme gereği ortaya çıkmıştır.

Sayın Kılıçdaroğlu söz konusu açıklamasında; “Danıştayın verdiği bir karar var. Mülakatta artı 3 eksi 3 puan verebilirsiniz diyor. Bir puan aralığı belirliyor. Aldığı puanla, yazılıda aldığı, KPSS’de aldığı puanla mülakatta verilecek puanın aralığını belirliyor. Buna uymuyorlar. Yani Danıştay kararına uymuyorlar" ifadelerine yer vermiştir.

Kılıçdaroğlu'nu açıklamaya davet ediyoruz

Bu ifade ile kamuoyu yanlış yönlendirilmektedir. Söz konusu ifadede atıfta bulunulduğu gibi bir Danıştay kararı yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı, hukuk devleti ilkesine sıkı sıkıya bağlıdır. Sayın Kılıçdaroğlu’nu Milli Eğitim Bakanlığımızı uymamakla itham ettiği söz konusu Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kılıçdaroğlu MEB'e gidecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada bugün saat 13.00'te ile Milli Eğitim Bakanlığına gideceğini duyurmuştu.

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