Türkiye'de kış mevsimine göre doğal gaz tarifesi geliyor! Soğuk iller daha az ödeyecek

Elektrikteki kademeli tarifeden sonra doğal gaza da kademeli tarife geliyor. Türkiye'nin şehirlerinin iklim koşullarına göre kullanım farklılıkları olduğundan faturalandırmada da farklılık yapılacak.

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Doğalgazdaki kademeli tarife uygulaması, iklim şartları ve bölgelerin tükettiği miktara göre fiyatlandırılacak. Bu kapsamda, kış mevsimini daha soğuk geçiren illerdeki fiyatlandırma ile, Akdeniz ikliminde kullanılan doğalgaz tüketimine uygulanan kademeli tarife farklı olacak.

Türkiye gazetesinin haberine göre AK Parti’nin yılbaşından sonra Meclis gündemine getireceği doğalgazda kademeli tarife sistemi, elektrikte yapılan uygulamadan farklı olacak. AK Parti yöneticilerinin Enerji Bakanlığı ve doğalgaz dağıtım şirketlerinin temsilcileri ile yaptığı toplantılarda da doğalgazdaki tarife uygulamasına ilişkin, her bölge için farklı tarife uygulanması görüşü gündeme geldi. Elektrikte tüm Türkiye’de belli bir tüketim bedelinden sonra farklı fiyat uygulanması öngörülmüştü. Doğalgazda ise, faturalandırma bölgeye ve iklim şartlarına göre yapılacak. Bu konuda Enerji Bakanlığı ile doğalgaz dağıtım şirketlerinin yapacağı teknik çalışma sonucunda, bölge bölge nasıl bir kademelendirme yapılacağı belirlenecek.

Adana ile Kars farklı olacak

AK Parti kaynakları “Kars’ta bir ayda tüketilen doğalgaz, Antalya’da belki de bir yılda tüketilmiyordur. Bütün iller için ilk kademeyi örneğin 100 birim olarak belirlerseniz, kışı hafif geçiren yerler hep düşük kademeden fatura ödeyecektir. Çünkü doğudaki bir ilde tüketilen doğalgaz ile Akdeniz’deki tüketim aynı olmayacaktır. Adana’da oturan biri doğudaki bir ilden çok daha az tüketecek ve tüketim miktarı az olacağı için sürekli düşük kademeden ödeme yapacaktır. Bu adaletsizliğe yol açar” değerlendirmesini yaptı.

Yapılan çalışma ile Türkiye’nin Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır veya Sivas gibi soğuk bölgelerindeki tüketim miktarına uygulanacak kademeli tarife ile Antalya, İzmir veya Adana gibi kış şartlarının daha hafif geçtiği illerde geçerli olacak kademeli tarife farklı olacak.