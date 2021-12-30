BIST 1.908
DOLAR 13,03
EURO 14,75
ALTIN 750,27
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adana'da kebapçıdaki dehşetin nedeni ortaya çıktı! Garsonu yengesiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla vurmuş

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Adana'da kebapçıdaki dehşetin nedeni ortaya çıktı! Garsonu yengesiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla vurmuş

ADANA’da kebapçıda garson olarak çalışan Erdal Çelik’i (33), başından ve omzundan tabancayla vuran Enes Yıldız (34) tutuklandı. Yıldız'ın ifadesinde, “Amcamın eşiyle ilişkisi vardı. Bu nedenle aramızda husumet başladı. Olay günü de iş yerine gidip, vurdum” dediği ortaya çıktı.

Abone ol

Olay, önceki gün saat 19.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi Kozan Bulvarı’nda meydana geldi. Kebapçıda garson olarak çalışan Erdal Çelik, iş yerinin önünde husumetli olduğu Enes Yıldız'ın tabancalı saldırısına uğradı. Çelik, canını kurtarmak için restoranın içine kaçıp, masanın altına saklandı. İçeri giren Yıldız, tabancayı Çelik’e doğrultup peş peşe ateş etti. Çelik, başına ve omzuna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, kaçmaya çalışan Enes Y. çalışanlarca yakalanıp dövüldü.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Çelik, ambulansla kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen Enes Yıldız ise tedavisinin ardından gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

Yengesiyle ilişkisi olduğunu öne sürdü

Çeşitli suçlardan 7 kaydının bulunduğu öğrenilen Enes Yıldız'ın ifadesinde, “Amcamın eşiyle ilişkisi vardı. Bu nedenle aramızda husumet başladı. Olay günü de iş yerine gidip, vurdum” dediği belirtildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavi gören Çelik’in ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
100 bin TL'den fazla indirim geldi! En ucuzu 240 bin TL'den başlıyor: İşte sıfır araç fiyatları...
100 bin TL'den fazla indirim geldi! En ucuzu 240 bin TL'den başlıyor: İşte sıfır araç fiyatları...
Ümit Özdağ'ın başı belada! İzmir Emniyeti Özdağ hakkında 3 ayrı suçtan suç duyurusu yaptı
Ümit Özdağ'ın başı belada! İzmir Emniyeti Özdağ hakkında 3 ayrı suçtan suç duyurusu yaptı
Balon balığı avcılığına yeni kurallar getirildi! Resmi Gazete'de yayımlandı
Balon balığı avcılığına yeni kurallar getirildi! Resmi Gazete'de yayımlandı
TURKOVAC bugünden itibaren şehir hastanelerinde! Fahrettin Koca açıkladı
TURKOVAC bugünden itibaren şehir hastanelerinde! Fahrettin Koca açıkladı
ABD alarmda! ABD Başkanı Biden ve Fauci ölüm listesinde çıktı Silahlarla yakalandı
ABD alarmda! ABD Başkanı Biden ve Fauci ölüm listesinde çıktı Silahlarla yakalandı
Bu tabloya dikkat! Grip mi yoksa koronavirüs mü? Vakalar patladı belirtileri çok benziyor
Bu tabloya dikkat! Grip mi yoksa koronavirüs mü? Vakalar patladı belirtileri çok benziyor
İstanbul'un insani geçim ücreti açıklandı! Asgari ücret yine altında kaldı
İstanbul'un insani geçim ücreti açıklandı! Asgari ücret yine altında kaldı
Hem sıfır hem ikinci el telefonda taksit limiti yükseldi Resmi Gazete'de yayınlandı
Hem sıfır hem ikinci el telefonda taksit limiti yükseldi Resmi Gazete'de yayınlandı
Sadakatsiz Ali hastalığı nedir gerçekte kim oynuyor Alp Akar yaşı kaç?
Sadakatsiz Ali hastalığı nedir gerçekte kim oynuyor Alp Akar yaşı kaç?
İzmir'de ömrü boyunca kullanmadı! Hayatının şokunu yaşadı: Olaydan yaklaşık 2 saat sonra...
İzmir'de ömrü boyunca kullanmadı! Hayatının şokunu yaşadı: Olaydan yaklaşık 2 saat sonra...