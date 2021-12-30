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TURKOVAC bugünden itibaren şehir hastanelerinde! Fahrettin Koca açıkladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
TURKOVAC bugünden itibaren şehir hastanelerinde! Fahrettin Koca açıkladı

Koronavirüs (Kovid-19) aşısı TURKOVAC'ı yaptıran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TURKOVAC aşısının bugünden itibaren şehir hastanelerinde yaptırılabileceğini bildirdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, online olarak düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Ankara Şehir Hastanesine gitti. Bakan Koca, hatırlatma dozu olarak yerli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı TURKOVAC'ı yaptırdı. Bakan Koca'ya hatırlatma dozunu TURKOVAC ile olmak isteyen Bilim Kurulu üyeleri de eşlik etti.

Salgının seyri, Omicron varyantının etkisi, aşılama programı ve TURKOVAC aşısının kullanıma alınması gündemi ile toplanan Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Koca tarafından bir yazılı açıklama yapıldı. Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, "Son haftada günlük vaka sayılarında artış belirginleşmiştir. Vaka sayılarındaki artışın temel sebebi kapalı ortamlarda geçiren sürenin artması ve Omicron varyantının hızla bulaşıyor olmasıdır. Vaka sayılarındaki artış hastaneye yatışlara yansımamıştır. Benzer şekilde son dönemde hastalığa yakalananlarda zatürre oranında bir artış görülmemiştir. Bu konu yakından takip edilmektedir" dedi.

"Hızlı bulaşıyor olması tedbirlerde değişikliğe sebep olmamaktadır"

Bakan Koca, "Omicron varyantının hızlı bulaşıyor olması tedbirlerde değişikliğe sebep olmamaktadır. Daha hızlı bulaşan bu yeni varyanta karşı kişisel tedbirlerin önemi son derece artmıştır. Maske kullanımı hastalığın kişiye bulaşmasını değil hasta kişinin hastalığı başkasına bulaştırmasını engellemeye yaramaktadır. Maske kullanmak karşımızdaki kişiyi korumak için büyük bir sorumluluktur. Kapalı ortamlarda geçirilen süreyi mümkün olan en kısa süre olarak tutmalı, kesinlikle maske kullanımından taviz verilmemelidir" ifadelerini kullandı.

"TURKOVAC şehir hastanelerimizden başlayarak uygulanacaktır"

Bakan Koca, "Aşılama programımız sayesinde toplumumuzda önemli ölçüde aşılanma sağlanmıştır. Yeni durum için aşıların hatırlatma dozunun önemi son derece artmıştır. Tüm vatandaşlarımızı vakit geçirmeden hatırlatma dozlarını olmaya ısrarla davet ediyoruz. Yerli aşımız TURKOVAC perşembeden itibaren şehir hastanelerimizden başlayarak uygulanacaktır. Hatırlatma dozunu yerli aşımızla yaptırmak mümkün. Önceki aşılarınızın türü ne olursa olsun hatırlatma dozunuzu TURKOVAC ile olabilirsiniz" diyerek açıklamayı sonlandırdı.

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