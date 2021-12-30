Ferman Akgül aslen nereli kaç yaşında? Ferman Akgül kiminle evlendi

Manga grubunun solisti olan 42 yaşındaki Ferman Akgül, 10 yıldır birlikte olduğu 2 çocuğunun annesi Danimarkalı Bettina Kuperman ile evlendi. Sosyal medyada konu olan bu haberin ardından Ferman Akgül'ün hayatı merak konusu oldu. Peki Ferman Akgül aslen Ankaralı mı Sivaslı mı? Ferman Akgül anne ve babası kimdir?

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Unutulmaz bir çok şarkıya imza atan Manga grubunun solisti Ferman Akgül son günlerde özel hayatı ile magazin basınında yer alıyor. 10 yıldır birlikte olduğu, iki oğlunun annesi Danimarkalı Bettina Kuperman ile evlenen Ferman Akgül'ün hayatı merak konusu oldu. Daha önce bir evlilik daha yapan 42 yaşındaki Ferman Akgül, aslen Sivaslı mı Ankaralı mı? Ferman Akgül anne ve babası kimdir?

maNga grubunun solisti Ferman Akgül, 10 yıldır birlikte olduğu iki çocuğunun annesi Danimarkalı Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu. Bodrum'da aile arasında gerçekleşen törenle evlenen çift, fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

Akgül, evlilik haberini, "Çocuklu ve evli... İki ülke arasındaki belge farklılıklarından dolayı 'Orada mı olsun, burada mı?', 'Yazın mı olsun, kışın mı?' 'Yok çocuklar doğuyor, bir bekleyelim' diye diye on sene geçmiş" sözleriyle verdi.

Akgül, mesajına şöyle devam etti:

"Her seneki Christmas ve doğum günüm kombosuna bir de 'Resmi nikahımızı ekleyelim artık' dedik. Kısacası biz evlendik. Seni seviyorum Bettina Kuperman Akgül. Artık resmi olarak Sivas ve Ankaralısın. 26.12.2021. Şahitlerimiz Özgür Can Öney, Alper Akgül ve Bodrum Belediye'sine teşekkürlerimizle."

Ferman Akgül kimdir: İbrahim Ferman Akgül, 25 Aralık 1979 yılında Ankara'da doğmuştur. Ankara Anadolu Lisesi'nde okuduğu dönemlerde klasik gitar çalmaya başlayan Akgül'ün müzik ile asıl tanışması ailesinin aldığı piyano ile olmuştur. 1998'de Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne giren Akgül, çalıştığı ilk gruplarla böylelikle tanıştı. İlk grubu Virgin Pulp adlı bir hardcore grubunda yer aldı. Ferman Akgül, turntable çalmak için girdiği grupta solist olmadığı için turntable alana kadar solistlik yapmaya başladı ve bu solistliğe attığı ilk ciddi adım oldu.

Marmara Üniversitesi sinema üzerine master yapan Ferman Akgül şu anda İzmir Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü'nde doktora yapmaktadır. Aynı dönemde TRT Müzik kanalında "Kulaktan Kulağa" adlı programın sunuculuğunu üstlenen Ferman Akgül, ilk kez 2014 yılında, "Sıra Bizde" isimli bir single çıkarmıştır. Akgül ayrıca, “Akortsuz Düşünceler” adlı köşesine Vatan Gazetesi’nde Nisan 2015’ten beri devam etmektedir.

26 Şubat 2016'da "İstemem Söz Sevmeni" parçasıyla büyük beğeni toplayan Akgül, kendi kurduğu "06 Records" şirketi aracılığı ile sevenleriyle paylaşmıştır. Halen maNga grubunda aktif solistlik çalışmalarını sürdürmekte olan Ferman Akgül, 1 Kasım 2016 yılında Osmanlı Cadısı Tırnova adlı kitabı yayımlanmıştır.