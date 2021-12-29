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Araçlarda ÖTV indirimi olacak mı? Akaryakıt fiyatları düşer mi?

Araçlarda ÖTV indirimi olacak mı? Akaryakıt fiyatları düşer mi?

Türkiye'nin konuştuğu Yeni Ekonomi Modeli'ndeki son gelişmeleri paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, araç satın almak isteyenlerin beklediği ÖTV indirimi konusunda ise net konuştu ve böyle bir indirimin söz konusu olmadığını kaydetti.

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Dolarda 6 liralık düşüş sağlayan "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sitemiyle ilgili merak edilen sorulara Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CNN Türk canlı yayınında yanıt verdi. ÖTV ve akaryakıt indirimleri konusuna da açıklık getirdi.

ÖTV neden düşsün?

''Araç satışlarında düşme yok, araç kuyrukları,  beyaz eşyada rekor satışlar var ÖTV neden düşsün. Akaryakıt fiyatları ile ilgili yeni bir düzenleme gelmiyor. Geçici olarak yapılan uygulamayı birileri sürekli uygulanmasını istiyor. Akaryakıtta eşel mobil uygulaması 2021'de uygulandı. Akaryakıt dolayısı ile zararı aracı olmayanlar neden üstlensin. Biz petrol üreticisi de değiliz doğalgaz üreticisi değiliz. 2032'te doğalgaz üreticisi olacağız. Türkiye doğalgazı dolar ile alıyor. 2022 yılında 55 milyar dolarlık ithalatımız var. Piyasa rahatlamış ve canlı, bu nedenle petrolde vergi indirimine gitmemi gerektirecek bir durum yok.

Buraya gelirken memurlar ve emekliler için rakamlar konusunda kimseden birşey sorarak gelmedim. Bildiğim birşey var bugüne kadar memur da emekli de enflasyona ezdirilmemiştir. Bu dönem de öyle olacak. Asgari ücretten kesilen verginin kaldırılmasıyla  devlet 50 milyar liradan vazgeçti.''

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