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Akdeniz açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem oldu

Akdeniz açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem oldu

Bugün sabah saatlerinde Akdeniz açıklarında 5,5 şiddetinde meydana gelen deprem sonrası aynı bölge yine şiddetle sarsıldı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de bu kez 5,1 şiddetinde bir deprem oldu. Geçtiğimiz günlerde yine aynı bölge, önce 4,9 sonra 5,5 şiddetiyle sarsılmıştı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.47'de Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 91,70 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

KANDİLLİ 5,0 ÖLÇTÜ
Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 5,0 ölçerken derinliğini de 86 kilometre olarak belirledi.

BÖLGE BEŞİK GİBİ
26 Aralık günü ise önce 4,9'luk sarsıntı yaşanmış kısa süre sonra da merkez üssü yine Akdeniz olan 5,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedilmişti.

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