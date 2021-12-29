TBMM'deki toplantı sonrası kripto paralarla ilgili düzenleme açıklaması

AK Parti Grup Başkan Vekilleri Mustafa Elitaş ve Mahir Ünal, 'kripto para' düzenlemesiyle ilgili TBMM'de sektör temsilcileri ile yaptığı görüşme sonrasında açıklamalarda bulundu.

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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş kripto parada yasal düzenlemeye ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulundu.

"Çalışmamıza katkı sağlayacak arkadaşlarımız da bulundular. Dünyada çok hızlı bir şekilde yaygınlaşan, 2010 yılının sonunda hayatımıza giren, sanal para diye ifade edilen, sanal yatırım aracı diye ortaya konulan, 10 yıllık bir süre içinde dünyada çok hızlı bir gelişim ortaya çıktı.

Bu gelişime çeşitli ülkeler ayak uydurmaya gayret ettiler. 7 veya 8 tane ülke bir yasal düzenlemeyi gerçekleştirdi. Biz buradan platform üyelerinden aldığımız ortak kanaat şu; bir an önce kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin yapılmasıdır.

"Mevzuat daha net bir şekilde olacak"

Yapılan mevzuatın daha net bir şekilde olup, ikincil mevzuatlarla konunun düzenlenmesi konusunda ortak bir kanaatimiz hasıl oldu. Çünkü dijital dünyada değişimin hızına ayak uydurabilmeniz mümkün değil.

"Geniş bir tanımlama oluşturulacak"

Teknik çalışmalar yapılıp ortak noktada buluşulacak. Sistem nasıl rahat yürüyecek bunu değerlendirdik. Geniş bir tanımlama oluşturulacak"