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Vezir Alemşah kimdir kısaca hayatı Vezir Alemşah ölümü nasıl oldu?

Vezir Alemşah kimdir kısaca hayatı Vezir Alemşah ölümü nasıl oldu?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Ertuğrul bu akşam 77. bölümü ile ekrana gelecek. Dizinin kadrosuna yeni isimler katıldı. Kuruluş Ertuğrul dizisine Selçuklu Veziri Alemşah karakteri ile Taner Turan katıldı. Peki Selçuklu Veziri Alemşah kimdir, tarihte ne zaman, nasıl öldü? Vezir Alemşah tarihteki yeri

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ATV'nin en çok izlenen dizilerinden olan Kuruluş Osman dizisi bu akşam heyecan dolu yeni bir bölümle başlıyor. Kadrosu ve konusu ile büyük ses getiren diziye yeni karakterler de dahil oldu. Vezir Alemşah karakteri ile Taner Turan diziye katıldı. Peki tarihte Vezir Alemşah kimdir, tarihte ne zaman ve nasıl öldü? 

Kuruluş Osman’ kadrosuna bu bölümde Vezir Alemşah rolüyle Taner Turan ve ayrıca Berk Erçer dahil olacak.

‘Kuruluş Osman’ın 74’üncü bölümde Osman Bey adeta dört koldan kuşatılıyor. Madendeki patlamanın ardından tekfurlara esir düşen Boran Alp, Tekfur Nikola tarafından infaz edilmek üzereyken, Selçuklu Veziri Alemşah, Osman Bey’i kontrol altına almak hedefiyle Bitinya’ya geliyor. Yakalanan Turgut Bey ve Mari ise Osman Bey’in yardımına muhtaç!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

Taner Turan kimdir: 

 Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.17 Aralık 1969, Erzurum doğumlu. İlkokul ve ortaokul eğitimini İzmit’te tamamladı. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu.

8 yıl Sivas Devlet Tiyatrosu’nda çalıştıktan sonra 2018 yılının ilk yarısına kadar da Bursa Devlet Tiyatrosu’nda görev aldı. Bağdat Hayvanat Bahçesindeki Bengal Kaplanı, Romeo ile Juliet, Hiç Kimsenin Öyküsü, Sihirli Kapı, Halktan Biri gibi önemli oyunlarda oynadı ve yönetmenlik yaptı.

2000 yılında rol aldığı Dikkat Bebek Var dizisi ile televizyon dünyasına geçiş yapan Turan, sanat yaşamına Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ölene Kadar, Paramparça, Şeref Meselesi, Muhteşem Yüzyıl, Ezel, Kurtlar Vadisi Pusu, Tatlı Hayat, Dadı gibi birbirinden değerli yapımlarda rol alarak televizyon izleyicisiyle buluştu.

Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Taner Turan, yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Taner Turan, Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğu Sanatçısı Nebahat Nalan Höke ile evlidir.

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