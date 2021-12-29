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HDP'li Feleknas Uca'dan TBMM'ye soru önergesi: Kuzey Irak'ta kaç MİT'çi var?

HDP'li Feleknas Uca'dan TBMM'ye soru önergesi: Kuzey Irak'ta kaç MİT'çi var?

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya düzenlediği operasyonlardan rahatsız olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) TBMM'de bu operasyonlar hakkında detaylı bilgi istedi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) terör unsurlarına yönelik mücadelesini sürdürüyor. Özellikle MİT, kararlı adımlarıyla Kuzey Irak'a girerek Kandil'e göz açtırmıyor.

Terör örgütü PKK'ya karşı art arda başlatılan operasyonlar örgütün dağılma sürecini hızlandırırken PKK'ya verdiği destekle anılan Halkların Demokratik Partisi (HDP) gündeme yine bu konuyla geldi. PKK'lı teröristlerin cenazelerinde her daim boy gösteren, Kandil'in savunuculuğu üstlenen HDP, bu konu ile ilgili TBMM'ye soru önergesi sundu.

"Detayları bize açıklayın"

HDP'nin Türkçe bilmeyen vekili olarak tanınan Feleknas Uca, MİT'in Kuzey Irak'ta yaptığı gizli operasyonları hakkında bilgi istedi. Verdiği soru önergesini sosyal medya hesabından paylaşan HDP'li Feleknas Uca, "MİT'in Kürdistan'da yaşayan insanlara yönelik tehdit ve ajanlık dayatmalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na sorduk" ifadelerini kullandı.

HDP'li Uca, soru önergesinde, "MİT'in Kuzey Irak'ta kaç elemanı var? Operasyonların detayları neler? MİT hangi kurumlar aracılığıyla faaliyet sürdürüyor, bilgileri kimlere aktarıyor? "gibi sorular sorarak bilgi istedi.

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