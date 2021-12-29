Dolar yükselişe geçti! Türk Lirası'ndaki günlük değer kaybı yüzde 6’yı aştı

Geçen hafta 18,36'dan 10,27'ya kadar düşen dolar/TL'de bu sabah tekrar yükselişe geçti. Güne 11,78’den başlayan kur, saat 09:04’te ani bir yükselişle 12,88’i gördü. Dolar saat 17.30 itibariyle 12.65 liranın üzerinde seyrediyor.

Abone ol

Geçen hafta TL mevduata Hazine ve Merkez Bankası (TCMB) destekleri açıklaması ile aynı anda başlayan kamu destekli döviz satışlarıyla 18.4’lük tarihi zirveden 10,27’ye kadar gerileyen dolar/TL bugün yeniden 12 seviyesini aştı. Dolar/TL öğleden sonra günlük yüzde 6 yükselerek 12,54 seviyesinin üzerinden işlem gördü.

Güne 11,78 seviyesinden başlayan dolar/TL’de sabah 09.04 sıralarında çok sert yükselişle 12,88 seviyesi görüldü. Kur daha sonra 12,00-12,40 aralığına çekildi. Öğleden sonra ise kur 12 seviyesinden 12,54’ın üzerine tırmandı.

17:30 itibariyle piyasalar: Dolar ve Euro da hareketlilik sürüyor. Saat 17.30 itibari ile dolar 12.66 Euro da 14.37 liradan işlem görüyor.

Saat 16:15 itibariyle piyasalar: Dolar 12.54 liranın üzerine çıkarken, euro da 14.18 lira seviyesini geride bıraktı. Gram altın 720 liradan, çeyrek atın ise 1.178 liradan satılıyor.

15:00 itibariyle piyasalar: Saat 15.00 itibari ile dolar 12.39 lira seviyesinde işlem görürken Euro 14 lirayı aştı. Öte yandan altında da yükseliş sürüyor. Gram altın 710 liranın üzerinde alıcı buluyor.

14:00 itibariyle piyasalar: Yükselişe geçen dolarda hareketlilik devam ediyor. Saat 14.00 itibari ile dolar 12.40 seviyesine yaklaşırken Euro da 14 lira sınırında işlem görüyor.

Saat 13:30 itibariyle piyasalar: Dolar 12.30 liranın üzerinde seyrederken, euro da 14 lirayı aştı. Gram altında da dolardaki yükselişle birlikte yükseliş yaşandı. Serbest piyasada gram altın 710 liradan, çeyrek altın ise 1.165 liradan satılıyor.