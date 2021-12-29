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Trabzon'da iş dönüşü genç kız kabusu yaşadı! Karanlık alanda kıza sarılarak…

Trabzon'da iş dönüşü genç kız kabusu yaşadı! Karanlık alanda kıza sarılarak…

TRABZON’un Akçaabat ilçesinde dün meydana gelen olayda bir kız tacize uğradı.

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Alınan bilgiye göre, Ortamahalle’de çalıştığı işyerinden evine gitmek üzere ayrılan B.K, isimli kızın yanına yaklaşan E.Ö. isimli şahsın önce sözlü tacizine uğradı. 23 yaşındaki kızı takip eden E.Ö. Karanlık alanda kıza sarılarak tacize başladı. Bir eli ile kızın ağzını kapatan zanlının diğer elini B.K. ısırdı. Korkan zanlı olay yerinde kaçarak uzaklaştı. Olay üzerine inceleme başlatan Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri önce şahsın kimliğini tespit etti ve ardından kısa sürede şahsı yakalayarak gözaltına alındı.



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