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Edirne'de sel felaketi! AFAD: Mahsur kalan 52 kişi kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Edirne'de sel felaketi! AFAD: Mahsur kalan 52 kişi kurtarıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Edirne'deki selde mahsur kalan 52 kişinin kurtarılarak güvenli bölgelere sevk edildiğini açıkladı.

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AFAD'dan yapılan açıklamada, Edirne'nin Uzunköprü ilçesi ile Kırklareli'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen yağışlar sonucunda sel ve su baskınlarının yaşandığı belirtildi. 112 acil çağrı merkezine Edirne'den 130 ihbarın ulaştığı, Lüleburgaz ilçesinde ise dere taşması nedeniyle bazı evlerde su baskınlarının oluştuğu kaydedildi. Yaşanan su baskınlarına, 1 AFAD ve 4 itfaiye ekibi, 5 kepçe, 1 vidanjör, 1 kuka, 1 kaza kırım aracı, 1 arama kurtarma aracı ve 1 bot ile müdahale edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Çöpköy'de bir araçta mahsur kalan vatandaşların güvenli bölgeye ulaşımı sağlanmıştır. Atatürk Mahallesi'nde mahsur kalan 35 kişi, Küçükdanişment Köyü'nde 6 kişi, Uzunköprü merkezde ise 11 kişi kurtarılarak güvenli bölgelere sevk edilmiştir. Ömerbey Köyü’nde mahsur kalan 10 büyükbaş ve 300 küçükbaş hayvan iş makineleri ile güvenli bölgelere taşınmıştır. Yürütülen çalışmalara destek olmak üzere bugün İstanbul ve Bursa AFAD İl Müdürlüklerinden de arama kurtarma personeli (toplam 2 ekip) sevk edilmiştir. Kırklareli'de AFAD eşgüdümünde, sağlık, itfaiye, belediye, jandarma ve emniyet birimleri çalışmalarını sürdürmektedir. Yağışların etkili olduğu Lüleburgaz ilçesinde Kırklareli AFAD İl Müdürlüğü eşgüdümünde gerekli tahliye ve temizlik çalışmaları yürütülmektedir. Yağışlardan etkilenen bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

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