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Fransa'da acil servisler ücretli oluyor! Muayeneye gelenler ücret ödeyecek

Fransa'da acil servisler ücretli oluyor! Muayeneye gelenler ücret ödeyecek

Çok sayıda hastanenin Kovid-19 salgını nedeniyle acil servislerini kapattığı Fransa'da, 1 Ocak'tan itibaren acil servislerde "hasta yatışı" haricindeki muayeneler 19,61 avro sabit ücretle faturalandırılacak.

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Ülkede normalde ücretsiz olan hastanelerin acil servislerinde verilen hizmetler, aralıkta onaylanan Sağlık Reformu kapsamında sabit ücret uygulamasına geçecek.

Yeni sistemde, hastanelerin acil servislerine yapılan başvurularda hastanın yatışını gerektiren bir durum yoksa muayene bedeli 19,61 avro olacak.

Acil servise başvuran kişi, tamamlayıcı sağlık sigortası yoksa farkı cebinden ödeyecek, tamamlayıcı sigortası olan kişilere Sosyal Sigortalar Kurumu ödediği parayı iade edecek.

Uygulama ile acil servislerde yaşanan yoğunluğun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Acil servis hizmetinin ücretsiz olduğu ülkede muayene tedaviyle neticelenirse hastanın adresine yapılan işleme göre fatura gönderiliyordu.

Sağlık sigortası bulunanların ödediği ücretin yüzde 80 kadarını, bağlı bulunduğu sigorta kurumu karşılıyordu.

Muhalefet üyeleri başta olmak üzere çok sayıda kuruluş ve dernek, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimindeki hükümeti, bu yeni sistemde yoksulları cezalandırmakla suçluyor.

Kovid-19 salgınında günlük vakalardaki rekor artışların olduğu ülkede hastane ve personel yetersizliği krizi yaşanıyor.

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