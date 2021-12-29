Şakkadanak polemiği sürüyor! Necmettin Batırel'in suçladığı Özgür Demirtaş'tan cevap geldi

'Şakkadanak' polemiği yıllardır sosyal medyanın vazgeçilmezi olan Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile Necmettin Batırel bir kez daha karşı karşıya... Yeni polemiği Batırel'in, "Özgür Demirtaş'ı ben meşhur ettim. Şimdi sokak hayvanlarını koruyalım diye tweet atıyor" sözleri oldu. Özgür Demirtaş, bu açıklamaları önce Ti'ye aldı sonra ciddi ciddi cevap verdi.

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Doların 3.5 lirayı gördüğü gün "Ben olsam, 10, 20 yetmedi bir 10 milyar doları şakkadak satarım" diyen Necmettin Batırel'e, Özgür Demirtaş'ın 'olmaz' cevabı sosyal medyada fenomen olmuştu. O video, doların her yükselişinde sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Doların 18 liradan 11 lira seviyelerine düşmesinin ardından Necmettin Batırel bir kez daha Özgür Demirtaş'la karşı karşıya geldi. BAtırel, doların tepetaklak gitmesinin ardından "Özgür Demirtaş'ı kimse tanımıyordu, benimle yaptığı tartışma sonunda bayağı ünlü oldu ama bunu taşıyamadı; şimdi ekonomiyi bıraktı, 'sokak hayvanlarına sahip çıkalım' diye tweet atıyor" açıklaması yaptı.

Bunun üzerine Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından, Necmettin Batırel'le dalga geçen ve iğneleyen paylaşımlar yaptı. Batırel'in açıklamasını alıntılayan Demirtaş önce "Evet: Sokak hayvanlarına sahip çıkalım" paylaşımı yaptı.

Özgür Demirtaş daha sonra da "Necmettin Batırel Bey: "Leonardo'lu ben ünlü ettim" paylaşımı yaptı. Özgür Demirtaş, Necmettin Batırel'in kendisine yönelik açıklamalarına devam etmesi üzerine bugün de peş peşe 3 ayrı paylaşım yaparak Batırel'i iğnelemeye devam etti... İşte o paylaşımlar...

Necmettin Bey aslında kötü bir insan değil!

1-) Necmettin bey özünde kötü bir insan değil. Burada gayet yumuşak konuşmuş (Çok kötü insanlar var Türkiye’de iftira atan ve yalan söyleyen) Necmettin bey ile sadece fikirlerimiz uyuşmuyor. Beni bunca yıldır takip eden milyonlarca kişi+

2-) bir kez olsun bile şunu (Dolar, Hisse, Altın, Emtia, Gümüş vs) SATIN, bunu ALIN demediğimi ve asla demeyeceğimi bilir. Ancak şunları şunları YAPMAZSANIZ: TL değer kaybeder ve/veya Enflasyon patlar ve/veya Alım gücü çakılır ve/veya kişi başına düşen gelir DÜŞER dediğimi BİLİR+

3- ) ve Evet yine diyorum ki yanlış ekonomik politikalardan dolayı şimdi kriz yaşıyoruz. Enflasyon büyük bela.YÜZ kez yazdım 2021 kışının çok ZOR geçeceğini. Olanlar ortada! Keşke bir kez olsa Özgür hoca ne diyor, neyi eleştiriyor, ne yaparsak daha iyi oluruz diye sorsalardı. Keşke