BIST 1.889
DOLAR 12,52
EURO 14,16
ALTIN 721,05
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Çin'li astronotların hayatı tehlikede iddiası Pekin'den ABD'ye çağrı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çin'li astronotların hayatı tehlikede iddiası Pekin'den ABD'ye çağrı

Çin, uzay istasyonunun SpaceX tarafından fırlatılan uydulardan korunması için ABD’ye çağrıda bulundu.

Abone ol

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, ABD’yi Tiangong uzay istasyonundaki 3 kişilik mürettebatının güvenliğini korumaya yönelik anlaşma yükümlülüklerini göz ardı etmekle suçladı.

Temmuz ve ekim aylarında SpaceX'in fırlattığı Starlink uydularının uzay istasyonuna çarpmasını engellemek için "çarpışma kontrol önlemleri" uygulamak durumunda kaldığını hatırlatan Cao Licien, ABD’nin "benzer olayların tekrarlanmaması için acil önlemler alması gerektiğini" ifade etti.

Cao, Washington yönetiminin, uzayın barışçıl kullanımına ilişkin 1967 yılında imzalanan anlaşma uyarınca "astronotların güvenliğini koruma" yükümlülüğünü yerine getirmediğini söyledi.

Pekin’deki ABD Büyükelçiliği önlem talebine dair herhangi bir yanıt paylaşmadı.

Çin, Starlink projesi kapsamında fırlatılan uyduların uzay istasyonu için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle otomobil üreticisi Tesla ve uzay teknolojileri firması SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ı, Birleşmiş Milletler (BM) Uzay İşleri Ofisine (UNOOSA) şikayet etmişti.

SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
NATO açıkladı: Türkiye görevi Fransa'ya devrediyor
NATO açıkladı: Türkiye görevi Fransa'ya devrediyor
Sinop'ta camdan bakınca hayatının şokunu yaşadı! Apar topar terk ettiler
Sinop'ta camdan bakınca hayatının şokunu yaşadı! Apar topar terk ettiler
Rize'de ilkokul 3. sınıf öğrencisi sınıf başkanlığı seçimlerinde sözünü tuttu vali Çeber okula geldi
Rize'de ilkokul 3. sınıf öğrencisi sınıf başkanlığı seçimlerinde sözünü tuttu vali Çeber okula geldi
Elon Musk Bitcoin'i yaratan kişiyi açıkladı
Elon Musk Bitcoin'i yaratan kişiyi açıkladı
Kocaeli'de eşyalarını almak için eve gelen eşini öldürüp intihar etti! Meğer komşusu...
Kocaeli'de eşyalarını almak için eve gelen eşini öldürüp intihar etti! Meğer komşusu...
Dolar yükselişe geçti! Türk Lirası'ndaki günlük değer kaybı yüzde 4’ü aştı
Dolar yükselişe geçti! Türk Lirası'ndaki günlük değer kaybı yüzde 4’ü aştı
2 yıl arayla iki cinayet işlemişti davada karar açıklandı
2 yıl arayla iki cinayet işlemişti davada karar açıklandı
Gara'da operasyon: 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Gara'da operasyon: 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İzmir'de otel odasında kahreden ölüm! Genç kadın su sanıp içince olanlar oldu
İzmir'de otel odasında kahreden ölüm! Genç kadın su sanıp içince olanlar oldu
Kripto para adımı Meclis'te: uzmanlar dinleniyor
Kripto para adımı Meclis'te: uzmanlar dinleniyor