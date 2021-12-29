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Rize'de ilkokul 3. sınıf öğrencisi sınıf başkanlığı seçimlerinde sözünü tuttu vali Çeber okula geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Rize'de ilkokul 3. sınıf öğrencisi sınıf başkanlığı seçimlerinde sözünü tuttu vali Çeber okula geldi

Rize’de ilköğretim okulu 3. sınıf öğrenci "Sınıf başkanlığını kazanırsam valiyi sınıfa getireceğim" vaadinde bulundu. Sınıf başkanlığını kazanınca da ilk iş olarak Vali Kemal Çeber'i sınıfına davet etti. Vali Çeber, minik öğrenciyi kırmayarak sınıflarına ziyarete geldi.

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Rize Merkeze Şevket Yardımcı İlkokulu 3-B sınıfı, sınıf başkanlığı seçimleri için sandığa gitti. Bu esnada sınıf başkanlığına aday olanlar kendilerini tanıtarak vaatlerini sıraladı. Seçimleri ise "Kazandığımda Rize Valisi Kemal Çeber’i sınıfa getireceğim" diyen Fatıma Minel Karaoğlu kazandı.

Kazanan adayın babası Cemil Karaoğlu bu kez Rize Valiliği yetkililerini arayarak kızının vaadi konusunda bir yardım istedi. Vaat kendisine iletilen Rize Valisi Kemal Çeber ise öğrenciyi kırmayarak isteğine yerine getirdi. Rize Valisi Çeber ve beraberindeki İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen ile okula giderek seçimlerin gerçekleştiği 3-B sınıfını ziyaret etti. Okulu da ziyaret etmeyi ihmal etmeyen Çeber, makam aracına binmek isteyen öğrencileri de kırmadı. Öğrenciler Vali Çeber’in talimatı üzerine okul bahçesinde gezdirilirken keyifli anlar yaşadı.

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