BIST 1.889
DOLAR 12,52
EURO 14,16
ALTIN 721,05
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

2 yıl arayla iki cinayet işlemişti davada karar açıklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
2 yıl arayla iki cinayet işlemişti davada karar açıklandı

Kocaeli’de 2018 yılında kuzenini öldüren ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Şehmus Acar, 2016 yılında yanında çalışan çobanını da öldürdüğüne dair hakkında dava açılmıştı. Bugün görülen dava da Şehmus Acar ve olaya karışan bir şahıs müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, 2018 yılında Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde eşine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettiği kuzenini öldürerek ormanlık alana gömen ve olayla ilgili açılan davada müebbet hapis cezasına çarptırılan Şehmus Acar, 2016 yılında bir cinayet daha işlediği iddiası ile hakim karşısına çıkartıldı.

Öldürdüğü kuzeni Yusuf Acar’ın ormanlık alana gömen ve 3 gün sonra cesedin yerini gösteren Acar’ın müebbet hapis cezasına çarptırılması sonrasında, bir aile şahsın yanında çobanlık yapan ve 2016 yılında kaybolduktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Burhan Çelikdere’yi de öldürmüş olabileceğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Acar, savcılıkta verdiği ifadesinde Çelikdere’yi öldürdüğünü kabul etti. Olay günü Acar’ın aynında bulunan Mustafa Zengin ‘de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“İki cinayet sanığına müebbet hapis cezası”

Olayla ilgili görülen dava Kocaeli 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşma salonunda taraf avukatları bulunurken cinayet zanlıları ise SEGBIS ile duruşmaya katıldı. Olayla ilgili avukatlar savunma yaparken zanlılar suçsuz olduğunu söyleyerek beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların üzerlerine atılı suçu işlediğine karar vererek iki sanığın da müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Markette fiyatlar yüzde 40 düşecek! Parakendeciler tarih verdi
Foto Galeri Markette fiyatlar yüzde 40 düşecek! Parakendeciler tarih verdi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Gara'da operasyon: 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Gara'da operasyon: 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İzmir'de otel odasında kahreden ölüm! Genç kadın su sanıp içince olanlar oldu
İzmir'de otel odasında kahreden ölüm! Genç kadın su sanıp içince olanlar oldu
Onay verildi! Turkovac'ın faz 3 çalışmaları Azerbaycan'da da yapılacak
Onay verildi! Turkovac'ın faz 3 çalışmaları Azerbaycan'da da yapılacak
Kayseri'de korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı: Gönül ilişkisi vardı, yanına gidince...
Kayseri'de korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı: Gönül ilişkisi vardı, yanına gidince...
Yarın noterler açık mı 30 Aralık öğleden sonra banka kapalı mı?
Yarın noterler açık mı 30 Aralık öğleden sonra banka kapalı mı?
Ataşehir'deki samuray kılıçlı vahşete ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Ataşehir'deki samuray kılıçlı vahşete ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Acılı anne oğluna seslendi: Kardeşini devlet değil, HDP ile PKK’lılar öldürdü
Acılı anne oğluna seslendi: Kardeşini devlet değil, HDP ile PKK’lılar öldürdü
İstanbul'da mesai bitiminde ortaya çıkıyorlar esnaf isyanlarda
İstanbul'da mesai bitiminde ortaya çıkıyorlar esnaf isyanlarda
Yılbaşı denilince akıllara ilk o geliyor! 45 TL'ye satılıyor: Stoklarımızı yaptık
Yılbaşı denilince akıllara ilk o geliyor! 45 TL'ye satılıyor: Stoklarımızı yaptık
İzmir'de de toplu ulaşıma zam! İstanbul ve Ankara'dan sonra karar
İzmir'de de toplu ulaşıma zam! İstanbul ve Ankara'dan sonra karar