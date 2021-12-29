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Gara'da operasyon: 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Gara'da operasyon: 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği ortak operasyonda 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen ortak operasyonda 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve TSK 29 Aralık'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde ortak operasyon düzenledi. Operasyonda, 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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