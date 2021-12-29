28 Şubat davasının son sanığı Korgeneral Hakkı Kılınç'ın rütbesi söküldü

İçişleri Bakanlığı, 28 Şubat davasının hükümlüsü dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanı Korgeneral Hakkı Kılınç'ın rütbesinin söküldüğünü mahkemeye bildirdi.

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Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında haklarında verilen müebbet hapis cezası kesinleşen 14 emekli generalin 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince rütbelerinin sökülmesi için 19 Ağustos'ta Genelkurmay Başkanlığına yazı gönderdi.

Genelkurmay Personel Başkanlığı da 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 30. maddesi ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu'nun 50. maddesi gereğince sanıklar hakkında TSK'dan çıkarma işlemi yaptı.

Buna göre emekli orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp'in rütbesi söküldü.

Personel Başkanlığı, rütbesi sökülecek isimler arasında yer alan dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanı Korgeneral Kılınç'a ilişkin yazıyı ise İçişleri Bakanlığına yönlendirdi.

Yazının ulaşmasının ardından İçişleri Bakanlığı, hakkındaki mahkumiyet kararına istinaden Korgeneral Hakkı Kılınç'ın rütbesini aldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakanlıktan, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen 14 Aralık tarihli cevap yazısında şu bilgiye yer verildi:

"Jandarma Genel Komutanlığında görevli iken 30 Ağustos 2004'te kadrosuzluktan emekliye sevk edilen Hakkı Kılınç hakkındaki karar doğrultusunda gerekli işlemler yapılarak sonucunun Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bilgi verilmesi talep edilmiştir. Bu kapsamda adı geçen hakkındaki karar doğrultusunda 7145 Sayılı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişik Yapılmasına Dair Kanun'un 26. maddesi ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen geçici madde 35/D-2 kapsamında 'rütbenin alınması' kararı verilmiştir."