Öfkeli sincap alarmı! 18 kişiyi hastanelik etti

İNGİLTERE'de öfke nöbeti geçiren bir sincap 48 saat içinde 18 kişiyi çeşitli yerlerinden ısırarak hastanelik etti.

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Sincaplar sevimlilikleriyle sempati toplayan hayvanlar olsa da, öfke nöbeti geçiren bir sincap Galler'de bir kasabanın kabusu oldu. Ciddi ısırıklar bırakan sincap iki günde 18 kişiyi hastanelik etti. Derin ısırıklar nedeniyle yaralananlara tetanoz aşısı yapıldı. Kasabalı evden çıkmaya korkar oldu.

Daily Mail'de yer alan habere göre iki gün öfke kusan "stripe" lakaplı gri sincap , sonunda 65 yaşındaki Corrine Reynolds tarafından yakalandı. Sincap bir hayvan kuruluşuna teslim edildi ve uyutuldu.