BIST 1.883
DOLAR 12,43
EURO 14,03
ALTIN 714,99
HABER /  DÜNYA

Öfkeli sincap alarmı! 18 kişiyi hastanelik etti

Öfkeli sincap alarmı! 18 kişiyi hastanelik etti

İNGİLTERE'de öfke nöbeti geçiren bir sincap 48 saat içinde 18 kişiyi çeşitli yerlerinden ısırarak hastanelik etti.

Abone ol

Sincaplar sevimlilikleriyle sempati toplayan hayvanlar olsa da, öfke nöbeti geçiren bir sincap Galler'de bir kasabanın kabusu oldu. Ciddi ısırıklar bırakan sincap iki günde 18 kişiyi hastanelik etti. Derin ısırıklar nedeniyle yaralananlara tetanoz aşısı yapıldı. Kasabalı evden çıkmaya korkar oldu.

 Daily Mail'de yer alan habere göre iki gün öfke kusan "stripe" lakaplı gri sincap , sonunda 65 yaşındaki Corrine Reynolds tarafından yakalandı. Sincap bir hayvan kuruluşuna teslim edildi ve uyutuldu.

 

ÖNCEKİ HABERLER
Hudut Kartalları Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı
Hudut Kartalları Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı
Katar, Türk taraftarları Doha'daki Türkiye Süper Kupası finaline davet etti
Katar, Türk taraftarları Doha'daki Türkiye Süper Kupası finaline davet etti
Yarın okullar öğleden sonra tatil mi 30 Aralık yarım gün mü?
Yarın okullar öğleden sonra tatil mi 30 Aralık yarım gün mü?
Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'a sorduğu 11 soruyu sahaya taşıyor
Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'a sorduğu 11 soruyu sahaya taşıyor
Yarın okullar tatil mi öğleden sonra okul var mı 31 Aralık yılbaşı tatili
Yarın okullar tatil mi öğleden sonra okul var mı 31 Aralık yılbaşı tatili
Batman'da pitbull köpekleri silah gibi kullanan çete çökertildi Polislerin üzerine salmışlar
Batman'da pitbull köpekleri silah gibi kullanan çete çökertildi Polislerin üzerine salmışlar
Sahte içkiden bir ölüm daha!
Sahte içkiden bir ölüm daha!
Tokat'ta tanesi 15 TL'den satılıyor genç kızlardan sipariş yağıyor
Tokat'ta tanesi 15 TL'den satılıyor genç kızlardan sipariş yağıyor
Sarallar'a operasyon! Örgüt yöneticisi villasında yakalandı
Sarallar'a operasyon! Örgüt yöneticisi villasında yakalandı
Tarlada 2 buçuk liraya kereviz markette 8 liraya çıktı
Tarlada 2 buçuk liraya kereviz markette 8 liraya çıktı