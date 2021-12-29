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Kur diş tedavi ücretlerini de vurdu! Muayene ücreti 70 lira artarak 215 liraya yükseldi

Kur diş tedavi ücretlerini de vurdu! Muayene ücreti 70 lira artarak 215 liraya yükseldi

Döviz kurlarında bu yıl yaşanan artış, diş tedavi ücretlerinin de artmasına neden oldu. TDB Başkanı Ahmet Tarık İşmen, “6 aydır zararına çalışıyorduk. Yüksek zam yapmak zorunda kaldık. Devletin destek sağlaması gerekiyor” dedi.

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Döviz kurlarında bu yıl yaşanan artış, diş tedavi ücretlerinin artmasına neden oldu. Muayene ücreti 215 liraya, dolgu ücreti ise 500 liraya çıktı. Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Başkanı Ahmet Tarık İşmen, ameliyatlarda kullandıkları ürünlerin yüzde 90’ın ithal olduğuna dikkat çekerek, devletin destek vermesi gerektiğini söyledi.

70 lira arttı 215 liraya yükseldi

TDB, 2022 yılı Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesini yayımladı. Tarifeye göre, muayene ücreti 70 lira artarak 215 lira olarak belirlendi. Dolgu ücreti 305 liradan 500 liraya çıkarıldı. Diş çekimi ücreti 375, protez tedavi ücreti ise 4 bin 35 lira oldu.

TDB Başkanı İşmen, fiyat artışlarının en önemli nedeni olarak döviz kurlarındaki artışı gösterdi. "Yeni yıl ücret tarifelerini vatandaşlarımızın da mağdur olmaması için tüketici enflasyonu (TÜFE) oranında belirledik. Ancak döviz kurlarındaki artış nedeniyle maliyetlerimiz çok arttı" diyen TDB Başkanı, 2021 yılının altıncı ayından beri diş hekimlerinin zararına çalıştığını söyledi.

Birgün'ün haberine göre, ücret tarifelerini maliyet analizi yaptıktan sonra belirlediklerini vurgulayan İşmen, "2020 yılı ortalama dolar kuru 6,5 liraydı. Bu yıl ise dolar kuru 18 lira seviyesine kadar çıktı. Bu artış bizim maliyetlerimizi artırdığı için yüksek oranda bir zam yapmak zorunda kaldık" diye konuştu.

Devlet destek paketi açıklamalı

TDB Başkanı İşmen, yurttaşların mağdur olmaması için devletin diş hekimlerine destek vermesi gerektiğini kaydetti. Almanya, İngiltere gibi ülkelerde muayene servislerinin, pandemide bir önceki yıl ödedikleri vergi tutarında destek aldıklarına dikkat çeken İşmen, Türkiye’de de hükümetten benzer adımlar beklediklerini söyledi. İşmen ayrıca, özel sağlık kuruluşlarında hizmet almak isteyen yurttaşların mağdur olmaması için devletin hizmet alımı yapması önerisinde bulundu.

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