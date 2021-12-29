BIST 1.876
DOLAR 12,40
EURO 13,99
ALTIN 712,77
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Amazon'un yapay zekasından 10 yaşındaki çocuğa skandal teklif! Duyan anne dehşete düştü

Amazon'un yapay zekasından 10 yaşındaki çocuğa skandal teklif! Duyan anne dehşete düştü

Amazon’un yapay zeka destekli sanal asistanı Alexa'dan skandal hata! 10 yaşındaki kız çocuğuna prize para sokmasını istedi. Öğrenen anne dehşete düştü.

Abone ol

Amazon’un yapay zeka destekli sanal asistanı Alexa, 10 yaşındaki bir kız çocuğuna prizin yarısına kadar soktuğu fişe bozuk para değdirmesini söyledi. Amazon bu olay üzerine sesli asistanında güncellemeye gitti.

İddiaya göre, 10 yaşındaki çocuk, Alexa’ya “Bana bir challenge (meydan okuma) önerir misin?” diye sordu. Alexa ise çocuğun bu sorusuna "Telefonun şarj cihazını prizin yarısına kadar tak, ardından açıkta kalan uçlara bir bozuk para ile dokun" yanıtını verdi.

10 yaşındaki kızın hayatını tehlikeye atabilecek bu duruma ilişkin açıklama yapan anne Kristin Livdahl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Alexa'nın sunduğu aktivite önerisine tepki göstererek, “YouTube’da daha önce bir eğitmenin sunduğu ayakkabı giyerek uzanmak ve yuvarlanmak gibi meydan okumaları yapmıştık. Dışarıda hava kötüydü, bu yüzden dışarı çıkamamıştık ve kızım yine bir aktivite yapmak istedi. Alexa da bunu önerdi” dedi.

Amazon'dan açıklama

BBC’ye konuşan Amazon sözcüsü, Alexa’nın gelecekte tehlikeli meydan okuma önermesini önleyecek şekilde güncellemelerin yapıldığını, hatanın düzeltildiğini söyledi.

Amazon, konuya ilişkin resmi internet sitesinden de bir mesaj yayınladı. Mesajda, "Müşteri güveni, yaptığımız her şeyin merkezinde yer alıyor. Alexa, müşterilere doğru ve yardımcı bilgiler sağlamak için tasarlandı. Bu hatanın farkına varır varmaz düzeltmek için hızla harekete geçtik" ifadeleri yer aldı.

'Kuruş mücadelesi' olarak da bilinen tehlikeli aktivite, yaklaşık bir yıl önce TikTok ve diğer sosyal medya sitelerinde dolaşmaya başladı.
Söz konusu aktivitenin zararlarına karşılık uyarılarda bulunan uzmanlar, aktivite sonucu el ve kolda kalıcı hasarların oluşabileceğini belirtiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Börü 2039 oyuncuları kimler isim listesi Börü 1. sezon ne zaman?
Börü 2039 oyuncuları kimler isim listesi Börü 1. sezon ne zaman?
İBB'den yılbaşı kararı İstanbul'da toplu ulaşım yılbaşı gecesi çalışacak mı?
İBB'den yılbaşı kararı İstanbul'da toplu ulaşım yılbaşı gecesi çalışacak mı?
Malatya'da deprem konutlarında vatandaşların yüzü gülüyor
Malatya'da deprem konutlarında vatandaşların yüzü gülüyor
Esenyurt’ta 25 katlı lüks rezidansın sakinlerinden skandal hareket
Esenyurt’ta 25 katlı lüks rezidansın sakinlerinden skandal hareket
Mete Gazoz kaç yaşında aslen nereli anne ve babası kimdir?
Mete Gazoz kaç yaşında aslen nereli anne ve babası kimdir?
ABD'den Ukrayna geriliminde Rusya'ya açık mesaj: Harry S. Truman uçak gemisi Akdeniz'de kalacak
ABD'den Ukrayna geriliminde Rusya'ya açık mesaj: Harry S. Truman uçak gemisi Akdeniz'de kalacak
Yunan Bakandan Hulusi Akar'a haddi aşan sözler: Yüzerek gelsin
Yunan Bakandan Hulusi Akar'a haddi aşan sözler: Yüzerek gelsin
Melike Ayvaz kimdir kaç yaşında Mete Gazoz'un sevgilisi ne iş yapıyor?
Melike Ayvaz kimdir kaç yaşında Mete Gazoz'un sevgilisi ne iş yapıyor?
Galatasaray'da 'böcek' skandalı! Başkanı Burak Elmas’ın odasını "böcek"le dinlemişler!
Galatasaray'da 'böcek' skandalı! Başkanı Burak Elmas’ın odasını "böcek"le dinlemişler!
Yeni yılda kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir açıkladı
Yeni yılda kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir açıkladı