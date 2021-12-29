Melike Ayvaz kimdir kaç yaşında Mete Gazoz'un sevgilisi ne iş yapıyor?

Olimpiyatlarda aldığı altın madalya ile yüzümüzü güldüren Mete Gazoz'un sevgilisi Melike Ayvaz merak konusu oldu. Geçtiğimiz gün bir ödül töreninde birlikte aşk dolu poz veren çift magazin basınının gündeminde. Peki 22 yaşındaki Mete Gazoz'un sevgilisi Melike Ayvaz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Melike Ayvaz hakkındaki yeni bilgiler...

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Olimpiyat şampiyonu milli sporcumuz Mete Gazoz şu sıralar özel hayatı ile gündemde. Başarısı ile göğsümüzü kabartan genç sporcu şu günlerde sevgilisi Melike Ayvaz ile dolu dizgin aşk yaşıyor. 22 yaşında olan Mete Gazoz, bir ödül töreninde ilk kez sevgilisi ile kamera karşına geçmiş ve uyumları ile tam not almışlardı. Çizimleri ile dikkat çeken Mete Gazoz'un

GQ Ödüllerinde sevgilisiyle görüntülenen genç olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz sosyal medyanın gündemine oturdu. Genç çift büyük beğeni toplarken Mete Gazoz'un sevgilisinin kim olduğu sorgulanmaya başlandı.

Melike Ayvaz kimdir: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenen ve altın madalya ile göğsümüzü kabartan milli okçu Mete Gazoz, spor hayatındaki istikrar ve başarısını aşk hayatında da yakalayan şanslı insanlardan...

GQ Ödül törenine beraber katıldığı sevgilisi Melike Ayvaz ile ilk kez basın karşısına çıkıp poz veren ve medya karşısında ilk kez sevgilisi ile boy gösteren Mete Gazoz sosyal medyada yeniden 'sevgilisi' ile gündem oldu.

Melike Ayvaz'ın Mete Gazoz gibi profesyonel spor dallarıyla ilgili bir meslekten geldiği ihtimali üzerinde durulsa da, grafik tasarımla ilgilendiği ortaya çıktı.

Çizimleri ile dikkat çeken Ayvaz'ın, çalışmalarında Mete Gazoz'a da yer verdiği görülüyor. Gazoz bu çizimleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Mete Gazoz kimdir: Mete Gazoz İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü sporcusudur. Uluslararası spor kariyerine 2013 yılında başlayan sporcu, 10 Mayıs 2021 tarihinde dünya sıralamasında olimpik yay erkekler kategorisinde 2. sıraya ulaşmıştır. Tokyo 2020 Olimpiyatlarında Erkekler Bireysel Okçuluk kategorisinde İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi 6-4 yenerek Türk okçuluk tarihinin ilk Olimpiyat altın madalyasının sahibi olmuştur.

1999 yılında doğdu. Babası, eski milli okçu Metin Gazoz, annesi İstanbul Okçuluk Kulübü başkanı Meral Gazoz'dur. Mete Gazoz okçuluğa 2010 yılında başladı. Yüzme, basketbol, resim ve piyano ile ilgilenerek okçuluk ile ilgili becerilerini geliştirdi.

Okçulukta ilk uluslararası başarısını, Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen 2013 Dünya Gençlik Okçuluk Şampiyonası'nda Yıldızlar kategorisinde klasik erkek yay takımı ile gümüş madalya kazandı.

2019'da Forbes Dergisi'nin Türkiye için düzenlemiş olduğu "30 altı 30" programı çerçevesinde "30 altı 30" gençlik kulübüne seçildi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'da klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenen Mete Gazoz, altın madalya kazandı. Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda 29 Temmuz Perşembe günü yapılan ilk tur maçında Lüksemburglu Jeff Henckels'i, ikinci tur müsabakasında ise Avustralyalı Ryan Tyack'ı yenen Mete Gazoz, son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth'u geçerek çeyrek finale kaldı. Bu turda da dünya sıralamasında 1 numara olan ABD'li Brady Ellison'u eledi ve yarı finale adını yazdırdı. Yarı finalde de Japon Takaharu Furukawa'yı mağlup ederek finalist olan Mete Gazoz, İtalyan Mauro Nespoli ile altın madalya maçına çıktı. Finalde, İtalyan Mauro Nespoli ile karşı karşıya gelen Mete, maçı 6-4 kazanarak Olimpiyat Şampiyonu oldu.

Brezilyalı yazar kitabını adadı:

Brezilyalı yazar Paulo Coelho'nun yeni kitabı 'Okçu'nun Yolu' 21 Eylül'de okuyucuyla buluştu. Brezilyalı yazar twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni kitabını 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli okçumuz Mete Gazoz'a adadı.